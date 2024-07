Los cursos homologados online proporcionan los primeros puntos necesarios para obtener una plaza en una oposición.

En el competitivo mundo de las oposiciones, cada décima cuenta. No es solo cuestión de estudiar arduamente y prepararse a fondo; los detalles pueden marcar la diferencia entre obtener una plaza o quedar fuera por muy poco. Una de las estrategias que han demostrado ser más eficaces para ganar esas décimas cruciales son los cursos homologados online, como los que ofrece Opositer. Estas formaciones han demostrado ser un trampolín eficaz para escalar posiciones y entrar en el codiciado cupo de plazas disponibles.

La importancia de los cursos homologados online en oposiciones tipo concurso-oposición La preparación para una oposición puede ser un proceso largo y agotador. En muchos casos, después de meses e incluso años de estudio, no se logra obtener la plaza por unas décimas. La frustración y el desánimo pueden ser significativos. Por ello, es esencial desde el inicio plantear cómo maximizar las oportunidades de éxito. Los cursos homologados online representan una vía rápida y sencilla para sumar puntos a la puntuación final. Estos cursos no solo aportan conocimientos adicionales, sino que están diseñados para ser baremados en la fase de concurso, ofreciendo una ventaja competitiva considerable.

¿Qué es una oposición tipo concurso-oposición?

Las oposiciones del tipo concurso-oposición combinan dos fases: una fase de oposición y una fase de concurso. En la fase de oposición, se deben superar una serie de pruebas teóricas y prácticas. La fase de concurso evalúa los méritos y la experiencia de los candidatos, asignando puntos adicionales por aspectos como la formación, la experiencia laboral y otros cursos complementarios. En esta fase, los cursos homologados online resultan especialmente valiosos, ya que suman puntos al baremo y pueden ser determinantes para obtener una plaza.

Cursos recomendados según el cuerpo al que se oposita Dependiendo del cuerpo al que se oposita, los cursos homologados online varían para adaptarse a las necesidades específicas de cada sector y las bases de la convocatoria concurso-oposición. A continuación, se presentan algunos de los más populares:

Cursos homologados online para oposiciones al cuerpo de Justicia

Es importante, tanto realizar cursos de contenido jurídico como puede ser "Los procesos especiales de la LEC", como cursos con contenido más orientado a la parte ofimática como puede ser "Microsoft Word Avanzado",

En el primero se abordan los procedimientos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cruciales en el ámbito judicial, mientras que en el segundo se procura el dominio de herramientas ofimáticas esenciales, como el procesador de textos Microsoft Word, indispensable en el día a día.

Cursos homologados online para oposiciones al cuerpo de Educación

Para las oposiciones a maestros y profesores, ocurre algo parecido, es importante trabajar la parte pedagógica con cursos como "Estrategias Educativas para Trastornos de Déficit de Atención con y sin Hiperactividad", que está diseñado para docentes que quieren conocer estrategias educativas para atender mejor a estudiantes con TDAH, como en cursos de contenido más tecnológico que al final, tendremos que acabar usando como Microsoft Excel o Microsoft Word.

Cursos homologados online para oposiciones del personal no sanitario en Sanidad

Tras la pandemia, ha aumentado la demanda de cursos relacionados con enfermedades infecto-contagiosas, el cuidado de estos pacientes y la prevención de contagios.

Invitación a la empatía La preparación para una oposición requiere un esfuerzo y dedicación significativos. A menudo, meses o años de estudio se invierten para un examen que puede determinar el futuro profesional. No lograr la plaza por unas décimas puede ser un resultado frustrante. Por ello, es crucial considerar todas las herramientas disponibles para aumentar las posibilidades de éxito desde el principio. Los cursos homologados online son ideales, ya que permiten sumar puntos para el baremo de méritos de manera flexible y conveniente.