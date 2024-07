Un aumento significativo de pagos aplazados con plazox en segmentos poco tradicionales

Los centros de enseñanza universitaria, clubes deportivos y el pago de tributos y tasas en organismos oficiales han experimentado un aumento significativo en el último año. Las soluciones BNPL (Buy Now Pay Later) o "compra ahora y paga después”, como se conocen en España, aumentan el ticket medio y la conversión a ventas de las tiendas.

Las entidades financieras españolas se anticipan para cubrir necesidades no cubiertas En los últimos años, el servicio de aplazamiento de pagos plazox ha experimentado un crecimiento notable en muchos sectores donde tradicionalmente no se observaba un uso frecuente de estos métodos. Sectores como la enseñanza universitaria, clubes deportivos y el pago de tributos y tasas a organismos oficiales han registrado un incremento superior al 130% en operaciones aplazadas con este método. De esta manera las entidades financieras españolas se anticipan para cubrir una necesidad de financiación hasta ahora no cubierta en el mismo momento del pago.

Durante el año 2024, el número de operaciones realizadas con plazox en universidades y en el pago de tributos ya ha superado las registradas en el mismo periodo del año 2023. Este aumento subraya la conveniencia y aceptación creciente de este servicio entre los usuarios, evidenciando una tendencia al alza en el uso de servicios BNPL en este tipo de sectores.

La mayoría de las transacciones aplazadas en el pago de tributos, tasas a organismos oficiales y universidades se realizan online, aprovechando la experiencia de usuario sencilla y eficiente que ofrece plazox y alcanzando tasas de conversión del aplazamiento superiores al 5%. En el caso de los clubes, las compras fraccionadas de abonos y eventos deportivos también se realizan mayoritariamente en línea, aunque existe un 22% de usuarios que prefieren la opción de aplazar el pago en el comercio presencial.

En este sentido, más de un tercio de estas operaciones aplazadas con plazox en estos sectores se concentran en los meses de mayo, junio y julio, coincidiendo con los periodos de mayor actividad en estos ámbitos.

Las soluciones BNPL y de digitalización de los pagos son tendencia En general, y plazox es un reflejo de ello, según el informe "Global Payments 2022 Commerce and Payment Trends" elaborado por GlobalPayments, las soluciones de BNPL aumentan hasta en un 50% el ticket medio y hasta en un 30% la media de conversión a ventas de las tiendas. Esto es una prueba de que no solo se adaptan a las necesidades y demandas de los consumidores, sino que también les permiten gestionar mejor sus compras, acceder a productos de mayor calidad y facilitar la planificación de sus pagos.

En este mismo ámbito, un informe de PwC señala que los medios de pago digitales, los mensajes de texto, los códigos QR o los teléfonos móviles, ya evidenciaban antes de la COVID-19 un cambio hacia las transacciones digitales. Esta transformación se ha acelerado y se espera que en 2030 los pagos electrónicos prácticamente se tripliquen, superando los tres billones de operaciones a nivel mundial. Entre 2020 y 2025, se estima que las transacciones electrónicas crecerán un 82%, y entre 2025 y 2030 este crecimiento será del 61%, superando los tres billones de transacciones globales.

Detrás de este cambio hacia un mundo sin efectivo, se observan una serie de tendencias hacía los pagos instantáneos, pagos de facturas, envío de solicitudes de pago, carteras digitales y especialmente la aparición e incremento de ofertas BNPL u otras soluciones por llegar, como es el caso de las futuras monedas digitales de los Bancos Centrales.

En este contexto cambiante, plazox continúa consolidándose como una solución eficaz y conveniente para el aplazamiento de pagos en cualquier entorno e instrumento de pago, adaptándose a las necesidades y demandas de los usuarios en multitud de sectores, y contribuyendo al aumento de la accesibilidad financiera.