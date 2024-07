Nace FoodArt, un calendario de exposiciones de arte en Madrid inspiradas en la gastronomía, con UOVO FEST.

Muchas son las voces que en los últimos meses han apuntado a Madrid como la nueva capital europea de moda. Las numerosas propuestas gastronómicas o artísticas que la ciudad ofrece han contribuido a ello. Así, de la fusión de ambas nace “FoodArt”, un programa de exposiciones cuya inspiración emerge de lo culinario. La primera cita, y que a su vez inaugurará esta ruta, tendrá lugar el miércoles, 17 de julio, con Uovo Fest.

Se trata de un proyecto liderado por la revista FEARLESS, en colaboración con Cuoco Spazio, que, en esta ocasión, rendirá homenaje al huevo. Ainhoa Moreno será la artista encargada de crear cerca de diez obras escultóricas realizadas a partir de celulosa artesanal. Todas ellas representarán dicho alimento en sus diferentes etapas de preparación, con el objetivo de adaptar la obra a cualquier espacio, especialmente a cocinas.

Desde Cuoco Spazio, describen la iniciativa como un punto de encuentro entre profesionales, donde fusionar el arte con la comida en un escenario acorde a ello. Desde FEARLESS se confirma, ya que, no se come por comer, sino que se come para sentir. Y combinar cocinas de vanguardia con artistas de renombre que se presentan a crear obras inspiradas en la gastronomía es un verdadero lujo que aspira a seguir sumando nuevas propuestas.

Sobre FEARLESS Magazine: FEARLESS es una revista volcada en el lujo sostenible, estilo de vida, diseño y fotografía social con tirada trimestral en formato impreso. Cuenta con secciones fijas y en ella han posado algunos de los rostros más aclamados de la sociedad española. Además, colabora con algunos de los estudios de arquitectura más importantes de España en cuyos circuitos y showrooms se reparte la misma.

Sobre Cuoco Spazio: Cuoco Spazio es un showroom, ubicado en Avenida de América, de 200 metros cuadrados, pionero en la capital, ya que cuenta en su interior con la prestigiosa marca italiana Doimo Cucine.Un espacio dirigido por Borja Esteras que se convierte en toda una experiencia sensorial para quien sus puertas atraviesa, gracias a la cuidada estética de sus propuestas

Sobre Ainhoa Moreno: Ainhoa Moreno es una artista e interiorista de origen vasco conocida por la calidad de su obra. La tinta de bolígrafo y la celulosa han sido vitales a lo largo de su trayectoria, pues con ellas ha desarrollado algunos de sus proyectos más aclamados. Su último éxito lo cosechó hace apenas unos meses, en CasaDecor, donde su innovador trabajo logró cautivar tanto a la crítica, como al público que hasta allí se acercó.