Cómo ahorrar en la factura energética este verano

Recomendaciones de Gana Energía para:

Acabar con el consumo fantasma, revisar la potencia contratada en la segunda vivienda, una buena ventilación o la configuración eficiente de los aparatos eléctricos ayudará a moderar el consumo de la electricidad.

Durante los meses de verano, la factura de la luz se puede incrementar hasta un 30%.

Madrid, 17 de julio de 2024.- Con la llegada del verano son muchos los ciudadanos que, por ejemplo, se desplazan a su segunda vivienda para disfrutar de las vacaciones, lo que supone pagar una factura de luz adicional, por lo que es importante conocer cómo controlar el gasto energético. Además, con el aumento de las temperaturas, la factura de la luz puede subir hasta un 30%.

Desde Gana Energía, como asesores energéticos, ofrecen algunos consejos para que los usuarios puedan ahorrar durante el verano en el recibo de la luz.

Acabar con el “consumo fantasma” Lo primero que hay que hacer, antes de salir de vacaciones, es vigilar que todos los electrodomésticos del hogar habitual estén en stand by y no dejar conectados la televisión, los cargadores de móvil y ordenadores. El consumo fantasma puede suponer en torno al 12% la energía del hogar.

Cabe recordar que cuando se apaga un aparato, pero sigue conectado a la corriente eléctrica, consume mucho menos, pero sigue consumiendo. Por ello, si se va a pasar fuera una larga temporada conviene bajar el diferencial de todos los electrodomésticos que no tengan que tener un funcionamiento continuo Incluso se puede vaciar la nevera y así poder desenchufarla también.

Ventilación del hogar Para reducir el gasto energético en la residencia de vacaciones, es conveniente aprovechar las primeras horas de la mañana o la noche, abrir ventanas y hacer corriente en la casa para ventilar y refrescar el espacio.

Además, es recomendable realizar un aislamiento de las entradas de luz, como puertas o ventanas, y de superficies como el suelo. De esta forma, se consigue mantener más fresco el interior de la vivienda. Bajar las persianas, cubrir las ventanas con cortinas o instalar toldos también ayudará a que el sol no incida tanto en el interior de la casa, bajando unos grados la temperatura de la estancia durante las horas de más calor.

Siguiendo estos consejos, no será tan necesario utilizar una fuente artificial de aire frío, como el aire acondicionado, y se podrá ahorrar energía.

¿Aire acondicionado? Recurrir a otros dispositivos eléctricos para combatir el calor El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más eleva la factura eléctrica. Por ello, se recomienda priorizar el uso de ventiladores de techo o pie que, si se usan de manera adecuada, pueden generar corrientes de aire y refrescar la casa de forma más sostenible y reducir el gasto de energía de forma importante.

Consumo responsable y eficiente del aire acondicionado En caso de usar este dispositivo, se pueden aplicar unos consejos para un uso responsable del mismo:

Evitar que al aparato le dé el sol directo, ya que así no requerirá de tanto esfuerzo para alcanzar la temperatura deseada.

Poner el aire con una temperatura entre los 24 °C y los 26 °C y con el modo ECO.

Programar el horario del dispositivo. Es recomendable encender el aire antes de dormirnos y configurarlo para que se apague unas horas después.

Conectar el aire acondicionado en las horas valle, si se tiene contratada una tarifa de discriminación horaria, para aprovechar a enfriar la casa.

Limpiar los filtros y evitar polvo y suciedad que pueda atascar los conductos, ya que hará que la calidad del aire sea muy buena y el aire acondicionado tenga un funcionamiento mucho más fluido, haciendo que el coste de la factura sea menor.

Ajustar la potencia eléctrica contratada Muchas personas desconocen que una de las maneras de optimizar la factura de la luz es ajustar la potencia eléctrica contratada. Es habitual que se tenga más de la necesaria y por cada tramo que se baje, el ahorro puede suponer entre 50 y 60 euros al año.

La forma más sencilla para saber si se tiene contratada la potencia adecuada es conectar todos los electrodomésticos a la vez y comprobar si saltan o no los plomos. Si aun teniendo todo conectado no saltan, es porque se tiene más potencia eléctrica contratada de la que realmente se necesita.