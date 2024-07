Colección Verano CREU, A Mar

Con la llegada del verano, la moda y los accesorios se transforman para capturar la esencia de esta estación tan esperada. La nueva colección de verano "A Mar" de CREU no es la excepción, trayendo consigo diseños que evocan la brisa marina, el calor del sol y la serenidad del mar.

Inspirada en las sensaciones únicas que el verano ofrece, esta colección promete convertirse en la favorita de quienes buscan llevar un pedazo de verano a donde quieran que vayan.

Joyas que encarnan la esencia del verano La nueva colección "A Mar" de CREU se destaca por su exquisito diseño y atención al detalle. Cada pieza está hecha de Plata de Ley 925, bañada en rodio o en oro de 18K, asegurando durabilidad y un acabado deslumbrante. Entre las joyas más destacadas se encuentran el Collar A Mar, hecho de perla barroca natural y una caracola de nácar y el juego de Collar y Pendientes La Mar, que cuentan con un colgante de circonita azul que recuerda al agua cristalina del mar.

Estas piezas no solo son un accesorio, sino un verdadero amuleto que conecta a quien las lleva con las memorias y sensaciones del verano.

Detalles inspirados en la naturaleza La colección "A Mar" se inspira en los elementos naturales y las experiencias cerca del mar. La Pulsera Fósil de Mar, con su delicada cadena y placa grabada, y el Anillo Fósil de Mar, con sus detalles grabados de fósiles, son ejemplos perfectos de cómo CREU logra capturar la belleza y la simplicidad de la naturaleza en cada pieza.

Así, cada joya de esta nueva colección de CREU no solo es un accesorio de moda, sino una expresión de la pasión por la belleza, la autenticidad y la conexión con la naturaleza. Perfectas para cualquier ocasión, estas joyas constituyen un recordatorio constante de las maravillas que ofrece la vida cerca del mar.