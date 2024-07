TECHCITY by Orbelgrupo se reafirma como líder en transformación industrial con una nueva imagen y enfoque global

TECHCITY by Orbelgrupo reafirma su posicionamiento como líder en transformación industrial.

Bajo el lema «Impulsamos la transformación industrial creando espacios colaborativos», TECHCITY by Orbelgrupo se presenta como un espacio innovador y divergente que promueve la colaboración y la creatividad entre empresas y personas.

En sus dos años de existencia, TECHCITY ha evolucionado significativamente, reflejando esta transformación en su nueva imagen. Desde su creación, TECHCITY ha organizado más de una decena de eventos y workshops, posicionándose como un referente en la industria. Su misión es clara: cooperar y unir empresas y personas, acompañándolas en el apasionante proceso de la transformación industrial.

Un nuevo concepto global TECHCITY se presenta como un concepto global y un proyecto de ámbito nacional. Para ello, este ecosistema abarca diversas áreas, abordando temas de actualidad como inteligencia artificial, liderazgo, ciberseguridad, comunicación estratégica, emprendimiento, marketing 4.0, entre otros, a través de sus diferentes canales como sus eventos y workshops, blog, y su nuevo podcast.

«Estamos entusiasmados con la nueva imagen de TECHCITY, transmite muy bien nuestra misión de inspirar para impulsar el cambio, contribuyendo así en la transformación industrial de cualquier tipo de empresa de ámbito nacional», afirma Jesús Ortiz, CEO de TECHCITY by Orbelgrupo.

TECHCITY ofrece así, un espacio para el intercambio de ideas y la creación de nuevas oportunidades. Sus eventos están diseñados como puntos de encuentro para presentar nuevas perspectivas y establecer conexiones empresariales relevantes a través del networking. Mientras que los workshops de TECHCITY son la columna vertebral de su estrategia de desarrollo profesional y excelencia empresarial para potenciar el talento y la creatividad dentro de la comunidad de Orbelgrupo.

The Specials: The Business Podcast Con la nueva imagen, y manteniendo su firme compromiso en ofrecer propuestas y contenidos innovadores, TECHCITY lanza también su propio podcast para dar a conocer historias inspiradoras de innovación y éxito en The Specials. El podcast de TECHCITY en el que se exploran las mentes más brillantes del panorama empresarial.

Cada episodio es una nueva oportunidad para inspirar, informar, educar, debatir o reflexionar con la audiencia sobre las últimas tendencias empresariales y desarrollos en tecnología más innovadores. Un espacio donde se habla del nuevo emprendimiento o de la importancia del bienestar corporativo.

Con esta nueva imagen y enfoque, TECHCITY by Orbelgrupo continúa liderando la transformación industrial, creando espacios colaborativos que fomentan la innovación y el crecimiento continuo.

Sobre TECHCITY by Orbelgrupo TECHCITY se ha convertido en el espacio donde el talento, los conocimientos y la experiencia, convergen en forma de encuentros profesionales para compartir ideas, reflexiones y proyectos innovadores, a través de los diferentes líderes con la finalidad de cooperar y unir empresas y personas, acompañándolas en el apasionante proceso de la transformación industrial.