TERCoaching Europa ofrece un método de neuroliderazgo en comunicacion, emprendimiento y marca personal

En el contexto empresarial actual, el tener presencia en internet no es suficiente para atraer nuevos clientes. La capacidad de comprender el comportamiento del consumidor y de aplicar técnicas de neuroliderazgo en comunicación son algunas de las claves para que los profesionales independientes y directivos de empresas puedan ser más competitivos en su sector.

En este marco, existen diversos programas educativos que se especializan en impulsar el crecimiento de las marcas en redes sociales. Se trata de dejar huella y desde el origen hay que saber en dónde destacar por talento. Uno de los programas más destacados es el que propone TERCoaching Europa, con su metodología fundamentada en las áreas fuertes o actitudes, roles.

Esta empresa creada por la experta en neuroventas, marketing y neurociencia aplicada a la comunicación, Marité Rodríguez, ofrece un innovador camino con contenidos actualizados que ayudan a los usuarios a alcanzar sus objetivos en el complejo universo del mundo actual para trasladar una respuesta al mundo digital.

Curso de neurocomunicación, redes sociales y marca personal de TERCoaching Europa La neurocomunicación se ha convertido en una herramienta de gran importancia en la era digital, ya que ayuda a los líderes a entender los mecanismos emocionales y neurobiológicos que impulsan la toma de decisiones de los consumidores, además de facilitar la creación de mensajes estratégicos y atractivos diferenciadores. TERCoaching Europa, una empresa especializada en entrenar a personas que ocupan posiciones profesionales y directivas en asertividad, motivación y liderazgo, ofrece un programa de neurocomunicación que otorga a los participantes valiosos conocimientos para superar los desafíos del contexto global y trasladarlo al entorno digital.

La facilitación o formación se imparte en modalidad presencial con un seguimiento 100% online, tiene una duración de 6 meses, y está constituida por un programa de estudio muy completo que abarca diferentes panoramas, no solo el tecnológico, sino también el empresarial actual. Con esta innovadora propuesta, los participantes acceden a conocer los recursos necesarios para promocionar su máximo potencial en sus servicios o productos que han conseguido que sean diferenciadores y plasmarlo en las redes sociales, en el marco online.

Por otra parte, los participantes aprenden a crear contenido de valor para crear su mapa de ruta y trasladarlo en medios, plataformas digitales, que captarán la atención de los públicos por conocer métodos de impacto diferenciador inconsciente. Asimismo, comprenden la importancia del calibrar la potencialidad para plasmarla en su blog y se trasladan a su máximo potencial.

Este hecho consigue diferenciarse de la competencia y que los participantes se informen sobre las técnicas de SEO necesarias para posicionar estos contenidos en los buscadores. Se les facilitará el camino para encontrar a los mejores profesionales en esta área.

El programa de transformación humanista y transpersonal, elaborado desde la PNL y el neurocoaching, también incluye los principios básicos para crear un funnel desde el centro de la persona y sus habilidades soft inherentes con neuromarketing. Su finalidad es el bienestar de la persona al analizar y captar clientes que tengan resonancia con su esencia o talento diferenciador, planificando las fases del recorrido que sigue el usuario antes de convertirse en influencer de su marca personal.

Solo ser uno más no desata el éxito de una marca y mucho menos tirar los precios por competencia. Por otra parte, el programa permite aprender las técnicas de impacto inconsciente (basado en la neurociencia sistémica) para crear un valor diferencial frente a los competidores.

Metodología flexible y personalizada que acelera el aprendizaje Con el objetivo de garantizar el máximo aprendizaje de sus participantes desde la autoindagación, las facilitaciones de TERCoaching Europa se imparten en grupos reducidos de máximo 50 personas, donde cada participante trabaja individualmente para comprender las estrategias del uso de una metodología offline que permite trasladar al online su mejor versión y, como consecuencia, a las redes sociales y al mundo online su propósito. Es decir, a aquellas áreas en las que inconscientemente después de una toma de consciencia aporta un valor diferencial.

Adicionalmente, incluye una parte práctica con potentes dinámicas grupales de pnl, observación personal, etcétera, que, de manera independiente, propician el intercambio de opiniones y conocimiento tanto de los participantes como de relaciones estratégicas.

Quienes deseen apuntarse a los programas alto impacto humanistas y de transformación de esta empresa, pueden enviar un WhatsApp o acceder a su página web y recibir mayor información sobre sus necesidades a medida. En definitiva, las formaciones de TERCoaching Europa permiten impulsar el crecimiento de las personas que quieren ser marcas y de las empresas que desean destacar por quienes las componen; marcas que quieren ser personas mediante la implementación de técnicas de impacto personal, marketing y de neuroliderazgo en comunicación que resultan innovadoras, efectivas y actualizadas en un mundo cambiante.