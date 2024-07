'WHY!?' el nuevo single de DONNY´S BLACK SHOES

“WHY!?” es el segundo single de Donny´Black Shoes, el proyecto del joven pianista y compositor Daniel “Donny” Lopez. Disponible en las principales plataformas desde el 18 de julio.

Producido y arreglado por él mismo, el tema con unos marcados arreglos de metales y cuerdas y con la poderosa voz de Xiluva Tomás, el tema traslada a unas de las mejores producciones de los años 70 y 80, pero a la vez suena fresco y actual.

Es puro funk, con toques soul y R &B, y con una energía y calidad musical a la altura de cualquier producción americana o de UK. Efectivamente con este tema, las influencias de “Donny” a la hora de componer y producir están claras: desde Rick James, Earth Wind & Fire, Stevie Wonder, Quincy Jones, etc., en definitiva, toda la música negra y jazz, que son sin duda las fuentes de las que ha bebido.

WHY!?”, cuenta con un estribillo pegadizo para no dejar de bailar, en la que el trabajo de producción y arreglos es sorprendente, con una riqueza instrumental y vocal muy de agradecer estos tiempos.

En esta grabación “Donny” ha podido contar con músicos de su generación con una gran formación y talento, una nueva generación de músicos que son capaces de hacer sentir la música de nuevo, en toda su dimensión.

Daniel “Donny” López, se inicia en la música tocando la batería a los 6 años y el piano a la edad de 7 años. A los 11 años entra en la Escuela Creativa de Madrid como alumno del destacado pianista Pepe Rivero (Paquito D’Rivera, Celia Cruz, entre otros), donde obtiene el título Profesional de Música, destacando por su virtuosismo y creatividad. A los 15 años comienza a recibir clases de piano clásico de la mano de los maestros Mauricio Vallina y Ana Jovanovic.

Con 17 años se matricula en MUSIKENE para realizar el Grado Superior de Piano, donde estudia actualmente con el prestigioso Iñaki Salvador como profesor de piano.

Nacido en una familia de músicos muy ligada al jazz y a la cultura, desde pequeño ha crecido en una atmósfera llena de música, Soul, Funk, Jazz, R&B, Salsa, vinilos antiguos y conciertos, desarrollando un gran interés desde muy temprana edad por artistas como Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Stevie Wonder y similares.

En 2021, con tan solo 15 años, irrumpió de manera brillante en la escena musical con su banda y proyecto RICE AND GROOVE. El diario El PAÍS dijo de ellos: “Insultantemente jóvenes, escandalosamente funkies”.

El joven músico está presentando ahora su nuevo proyecto “Donny´s Black Shoes”, en el cual además de consolidarse como un sólido pianista y teclista, se lanza como compositor, arreglista y letrista, estrenándose además como productor de sus propios temas.

La agencia de promoción musical PROMOSAPIENS realiza la promoción de nuevo single de Donny´s Black Shoes que lleva por título "WHY!?".