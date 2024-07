Uno de los mejores planes para las noches de verano

Quedar con amigos o familia una buena noche de verano, es uno de los mejores planes que se puede hacer cuando el buen tiempo acompaña. Lo bueno de las noches de verano, es que uno no está expuesto al calor del resto del día y, por lo tanto, se puede disfrutar mucho más de la velada.

Para que una noche de verano sea perfecta, basta con contar con una buena compañía y algo para compartir, por ejemplo, unos buenos juegos de mesa. Gracias a la gran cantidad de juegos de mesa diferentes que existen en el mercado y que se pueden encontrar en Juegos de la mesa redonda, existen juegos que se pueden disfrutar especialmente durante estas noches de verano con la familia o los amigos.

Juegos de mesa y amigos, combinación perfecta para una buena noche de verano Lo bueno de estos juegos, es que son accesibles para todo tipo de jugadores, es decir, no hace falta estar familiarizado con el mundo de los juegos de mesa para poder disfrutar de una buena partida.

Las posibilidades son de lo más variadas y una de las mejores cosas, es que admiten un amplio número de jugadores para que todo el mundo pueda disfrutar de estas veladas. Otra de las cosas buenas de los juegos de mesa para el verano, es que se pueden disfrutar dentro de casa, pero también fuera de la misma cuando el buen tiempo acompaña.

Además de poderse jugar a gusto en una terraza, también hay títulos como Exploding Kittens: Catchables que son perfectos para jugarlos en el jardín o como Pass The Pigs Gigante. Si hay algo que caracteriza a estas veladas es, además del buen ambiente, el buen sentido del humor. Para lograr que el humor esté presente, se pueden elegir juegos como "A Prueba de Retos" o "Juzga A Tus Amigos".

Estos juegos de mesa son perfectos para desplazar a algunos de los clásicos que todo el mundo conoce, ya que cuentan con reglas avanzadas y están pensados para disfrutarse mucho más entre un público más adulto. Por eso es posible encontrarse con juegos como "Caza Bocetos" o "Scrawl" que reinventan ciertos juegos clásicos, pero que cuentan con mejores mecánicas para hacer que sean más accesibles y divertidos.

Y si, por el contrario, no apetece aprender reglas nuevas y se quiere disfrutar de los juegos clásicos, siempre es un acierto asegurado un Dobble, un Jungle Speed, un Aventureros al Tren, un Catan o un Stone Age, con los que la diversión está siempre asegurada.

Afortunadamente con todas las novedades que existen de juegos de mesa, es posible crear una velada diferente cada vez, por lo que es posible cambiar el menú de juegos en cada ocasión para así generar experiencias diferentes.

En definitiva, una noche de verano es la ocasión perfecta para echarse unas risas con los amigos o para conocerse un poco mejor, dependiendo del juego. Aprovechar el buen tiempo para sacar estos juegos más a mesa es una de las oportunidades que ofrece el verano por lo que, además del menú de picoteo, ahora toca elegir qué juegos de mesa van a acompañar a la velada.