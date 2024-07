¿Puede frenarse la caída del cabello?

La caída del cabello estacional empieza ahora y preocupa a gran parte de la población.

La dieta, el estrés, el embarazo, el cansancio... Muchos son los motivos que causan una caída del cabello notable en esta época.

¿Cómo se puede intervenir antes de que el cabello se caiga? ¿Es posible frenar la caída del cabello? ¿Se puede prevenir de alguna forma?

Estas son preguntas que todas las personas se hacen constantemente. Pero la solución no siempre está al alcance de todos, ya que la información que se encuentra suele ser ambigua, muy publicitaria y, a menudo, incluso falsa.

Entonces, ¿qué se puede hacer cuando se empieza a notar una caída del cabello excesiva ahora o en otoño?

Pues realmente, llegados a este punto, no se puede hacer nada por frenar esta caída, ya que por el ciclo natural del cabello, va a ser imposible frenarla.

Lo que sí que se puede conseguir es estimular el crecimiento del nuevo cabello que crecerá, ya que tras caer un cabello otro nace seguidamente. Este es el ciclo natural del cabello.

Y para estimular el crecimiento del cabello y que este crezca más rápido, más fuerte y más sano es esencial tomar los componentes que forman el cabello.

La estructura del cabello es básicamente queratina, una proteína fibrosa de gran tamaño. Pero esta no se puede digerir, por lo que para estimular el crecimiento se deberá asegurar un aporte de los aminoácidos que forman esta queratina (y no tomar queratina, que no serviría de nada).

La cistina es el aminoácido más frecuente de la proteína queratina, y además es el encargado de aportar fuerza a la estructura del cabello, pero para que realmente sea efectivo, los estudios indican que debe tomarse en cantidades elevadas y junto a vitamina B6.

Si se busca la prevención aquí la cistina también será la clave. Eso sí, es imprescindible tomarla 4 meses antes de que se produzca la llamada caída del cabello estacional, lo cual no siempre es fácil de prever.

Desde hace 75 años, Laboratoires Bailleul está a la vanguardia en la lucha contra la caída del cabello, gracias al descubrimiento de las propiedades de la cistina y a la constante investigación e innovación sobre sus aplicaciones en Dermatologia.

El principal producto para la caída del cabello reactiva o estacional es Cystiphane fort, el suplemento alimenticio con una dosis más elevada de cistina. Puede comprarse en farmacias y recomiendan 4 comprimidos al día junto a las comidas, en una o dos tomas.