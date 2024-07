Cristina Atienza publica ‘El sueño de las mariposas’, un homenaje a la libertad y las ansias de volar.

CÍRCULO ROJO.- Cristina Atienza destaca de su libro, ‘El sueño de las mariposas’, que está inspirado en la fortaleza que sacamos de la adversidad, y de los sueños rotos, para tratar de recomponerlos y luchar hasta que se hagan realidad. “Mi intención cuando empecé a escribir El sueño de las mariposas, era darle visibilidad a la falta de libertad de las mujeres en la España de la postguerra, y que, en ciertos ámbitos, aún perdura. Pero conforme avancé la trama y me documenté de ciertas historias, decidí tocar (aunque de puntillas) temas que aún hoy, duelen mucho. No me considero feminista. Para nada. Pero es cierto, que todavía quedan residuos de la sociedad patriarcal que nos dominó durante tanto tiempo, y que aún perdura en muchos genes”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “un viaje al pasado, para muchos a su infancia. Una historia que va de menos a más. Que está engranada para que, al ser leída, las propias voces de los personajes principales nos dejen ver, cómo van creciendo y madurando. Cómo poco a poco irán descubriendo, que la visión de la inocencia, difiere de la que realmente nos da la vida. Un viaje íntimo, de autodescubrimiento. Este libro nos regala escenas de amor, del amor más puro, aunque también el dolor, la incomprensión, el rechazo y la pérdida de la fe, al mismo tiempo que la búsqueda de esta, se dan la mano en El sueño de las mariposas. Una historia que resulta tan dura como real, porque, aunque Claudia sea fruto de mi imaginación, sé que hubo muchas mariposas que sufrieron como ella. El lector sentirá una profunda empatía con la protagonista, y probablemente, den mucho que pensar las cuestiones de la fe. Con un telón de fondo como el Cabo de Gata, no podía ser menos que una mezcla de la desolación, la aridez, la soledad, la robustez (del desierto almeriense). Arropada, por la calidez, la templanza, la armonía y la suavidad (del Mediterráneo) así es esta novela”.

SINOPSIS

Años setenta: en la España más casta y pura, que a duras penas trata de resurgir de las cenizas, Claudia se enfrenta a una sociedad que no le permite soñar. Todo cambiará bruscamente cuando la adolescencia irrumpa en su vida, dotándola de sensaciones que no va a privarse de sentir.

El dolor, la soledad, el miedo, la hipocresía, el primer amor y los sueños rotos, se dan la mano en un fascinante viaje que, a través de las voces de Claudia y Cecilia, nos hará volar al interior de nuestra conciencia, para sacar de ahí los sueños que quedaron encerrados.

El sueño de las mariposas es un homenaje a la libertad y las ansias de volar. También pretende ser la voz de aquellas que nunca pudieron salir de la crisálida.

AUTORA

Cristina Atienza (Aznalcóllar, Sevilla 1981).

Amante de los libros y la historia. Enamorada de su tierra, Andalucía, en la que ha querido poner telón de fondo a sus tramas. Siempre ha tenido una especial inquietud por escuchar y ser escuchada, y ha sido a través de sus personajes de donde ha sacado esa sencilla forma de darle la voz a los pensamientos. Sus historias son la fusión de esos sueños cumplidos y los que aún están por cumplir.

Su obra pretende sacarnos esa fuerza interior que todos llevamos dentro para que nos atrevamos a volar muy alto.