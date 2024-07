Medidas de seguridad para proteger aplicaciones web contra ciberataques

Las amenazas digitales han llevado a muchas empresas a verse obligadas a crear una defensa sólida para defenderse, tomando medidas de seguridad críticas que protejan las aplicaciones web contra exploits, malware y otros ataques basados en la web. El objetivo es mejorar la infraestructura a la vez que se busca obtener una escalabilidad empresarial segura e ilimitada, reforzando la ciberseguridad con soluciones de equilibrio de carga personalizadas.

En ese sentido, la empresa Skudonet tiene como enfoque principal proporcionar un servicio sólido de ciberseguridad, mediante soluciones excepcionales de equilibrios de carga y soporte al cliente. De esta manera promueve la mejora continua mediante la recopilación rápida de comentarios de los usuarios y la automatización de procesos.

¿Cómo puede ayudar un balanceador de carga? Las empresas responsables de la infraestructura que da vida a sitios web de alta demanda deben garantizar que los servidores se mantengan en niveles altos de servicio. Para ello, es necesario emplear una infraestructura con balanceo de carga, ya que así se asegura que el tráfico web no se concentre en un solo servidor. De lo contrario, esto se traduce en una mayor lentitud de los sitios web o que estos presenten fallos técnicos.

Para aplicar el proceso de balanceo se debe optar por funcionalidades que distribuyan de forma equitativa las peticiones de los clientes a los servidores web, resultando en una disponibilidad y rendimiento constante de los mismos. No obstante, este proceso no puede aplicarse en escenarios donde los servidores tengan prestaciones y capacidades diferentes entre sí.

Funcionamiento de un balanceador de carga Los proveedores han mejorado mucho durante los últimos años, gracias a la implementación de una nueva herramienta que asegura que los servidores sean tolerantes al fallo. Los balanceadores de carga redireccionan el tráfico y los clientes de un servidor fallido, a otro que esté disponible. Esto permite que los usuarios perciban menos inconvenientes a la hora de acceder a los sitios web. Esta herramienta puede ser empleada tanto en entornos de sitios web múltiples, como los que cuentan con uno solo.

Cuando un usuario accede a una página en internet, el balanceador de carga recibe una solicitud y decide a qué servidor será enviada, utilizando diferentes algoritmos para determinar una distribución eficiente.

De manera que gracias a las diversas funcionalidades que ofrece un balanceador de carga, es posible aprovechar algunos beneficios importantes, tales como la distribución del tráfico en diferentes servidores, haciendo que los tiempos de respuesta se reduzcan notablemente. También es beneficioso en términos de seguridad, ya que garantiza que una página pueda continuar con sus funciones, incluso cuando el servidor no esté disponible.