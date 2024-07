Productos 100% veganos y naturales para el cuidado capilar y corporal de la mano de Sublime Oils

La prestigiosa marca de alta cosmética natural y vegana, Sublime Oils, ganadora del Premio Best Vegan Clean Brand 2025, acaba de anunciar el lanzamiento de su nueva línea de baño: Hair & Body Care Line. Esta nueva colección, creada por la ingeniera química y fundadora de la marca, Antonia Álvaro, promete revolucionar la rutina de baño diaria, transformándola en un verdadero ritual de bienestar y cuidado integral.

Un nuevo concepto en el cuidado capilar y la higiene corporal Inspirada por la creciente demanda de productos naturales y veganos, la nueva línea de baño de Sublime Oils está compuesta por cinco productos diseñados para cubrir todas las necesidades de cuidado capilar y corporal. Cada producto está formulado meticulosamente con ingredientes 100% naturales y aceites esenciales que además de limpiar y cuidar la piel del cuerpo, cuero cabelludo y cabello, proporcionan una experiencia sensorial única gracias a sus beneficios aromaterapéuticos.

Innovación y ciencia en cada fórmula La colección incluye tres productos capilares y dos productos para la higiene corporal. El Vitamin Citrus Purifying Hair Cleanser, es un limpiador capilar, ideal para cueros cabelludos grasos y cabellos sin brillo, regula la producción sebácea y ofrece una limpieza profunda y revitalizante. Formulado con extractos naturales y aceites esenciales ricos en vitamina C, revitaliza el cuero cabelludo y proporciona una sensación duradera de frescor y energía.

Por otro lado, el Bioelements Revitalising Hair Cleanser está diseñado para aquellos que buscan un cuidado capilar integral. Enriquecido con extractos de cola de caballo, salvia y tomillo, nutre, fortalece y aporta un brillo natural mientras calma el cuero cabelludo sensible. Es la elección perfecta para revitalizar el cabello dañado o débil, dejándolo más fuerte y brillante. El último producto capilar es el Shine & Volume Hair Conditioner. Este es el complemento perfecto para los limpiadores capilares, este acondicionador proporciona suavidad, volumen y brillo. Formulado con extractos de cola de caballo, salvia y tomillo, este acondicionador fortalece la fibra capilar, mejora la microcirculación y deja el cabello brillante y fácil de peinar.

En cuanto a los productos de higiene corporal se encuentra el Damascene Rose Skinbioma Body Cleanser. Enriquecido con aceite de rosa damascena y extracto de manzanilla, nutre y protege la piel, mejorando su textura y calmando la irritación. Adecuado para todo tipo de piel, especialmente pieles propensas a irritación y enrojecimiento gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que además, previenen el envejecimiento prematuro y proporcionan una sensación de calma.

El último producto es el Almond & Myrrh Nourishing Body Cleanser. Su rica textura lechosa y aroma cálido gracias a la leche de almendras y el aceite esencial de mirra, proporcionan una hidratación duradera y reconfortante, regenerando y protegiendo la piel. Es ideal para pieles secas y sensibles, dejándolas limpias, saludables y suavemente perfumadas.

Aromaterapia y bienestar Uno de los aspectos más destacados de la nueva línea es su enfoque en la aromaterapia funcional. Cada producto de Hair & Body Care Line al igual que toda la línea de Sublime Oils, está impregnado con perfumes de autor elaborados a partir de aceites esenciales cuidadosamente seleccionados. Estos, además de potenciar la experiencia sensorial durante la ducha, también promueven el bienestar emocional y mental, ayudando a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Compromiso con la sostenibilidad Fiel a su filosofía Ethical Beauty y Zero Waste, Sublime Oils ha diseñado esta nueva línea con un fuerte compromiso hacia el medio ambiente. Todos los envases son reciclables y se ha minimizado el uso de materiales no esenciales, garantizando que cada aspecto del producto sea respetuoso con la naturaleza.

Con su nueva línea de baño, Sublime Oils además de introducir productos de alta calidad para el cuidado capilar y corporal, redefine la rutina de baño, convirtiéndola en un ritual de bienestar integral. Cada producto refleja la pasión y el compromiso de la marca por ofrecer soluciones 100% naturales y efectivas que cuidan del cuerpo, la mente y el alma.

Sublime Oils, bajo la dirección visionaria de Antonia Álvaro, sigue estableciendo nuevos estándares de cosmética natural, ofreciendo productos que cuidan de la piel, y promueven un estilo de vida saludable y consciente.