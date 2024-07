Viví Marketing, la agencia Google Partner Premier que potencia los negocios digitales este 2024

El mundo digital se vistió de gala para honrar a Viví Marketing, una agencia certificada por Google que ha alcanzado un título récord en el campo de los servicios digitales: ser nombrada Google Partner Premier. Este galardón entregado el 28 de febrero no es solo un trofeo más en su vitrina, sino el reflejo de su dominio en las herramientas de Paid Media, marcando un antes y un después en su trayectoria.

La distinción de Viví Marketing como una de las mejores agencias digitales es un logro que perfila el reconocimiento de la consultora a nivel mundial. Al integrar el exclusivo 3% mercado que obtuvo este premio, se coloca en una posición de vanguardia ante todo el mundo; ya que solo un promedio de 2800 consultoras lograron obtener el título de agencias Google Partner Premier.

La agencia de marketing digital ofrece servicios de consultoría en Email Marketing, Publicidad SEM, SEO y marketing de contenidos, extendiendo su influencia en España, Italia, Francia, Portugal, EEUU, México, Argentina, Uruguay, Chile y otros países de latinoamérica. Esta expansión internacional no solo habla de su crecimiento anual a lo largo del tiempo, sino también de su capacidad para interpretar diferentes mercados y adaptarse a los clientes de distintos rincones del mundo, que encontraron el éxito en sus negocios.

El premio Google Partner Premier es mucho más que un reconocimiento; es una herramienta que potencia el rendimiento de los clientes de Viví Marketing. Este distintivo asegura que la agencia de publicidad en google posee un conocimiento profundo de publicidad SEM, y que también aplica estas habilidades de manera efectiva para maximizar los resultados de sus empresas aliadas, elevando sus estrategias digitales a niveles de excelencia.

El camino de Viví Marketing hacia la cima fue construido por otros reconocimientos significativos, como la certificación de Google Agency Experts en 2019 y el premio Great Place to Work en 2023-2024. Estos galardones reflejan el compromiso de la agencia con la innovación constante en el marketing digital y la creación de un ambiente laboral que promueve el bienestar y la creatividad de su equipo: siempre manteniendo el desarrollo profesional en primer lugar, para que la calidad del servicio se mantenga premium.

Al situarse en el 3% las mejores agencias a nivel mundial, Viví Marketing no solo ha demostrado su capacidad para destacar en un mercado competitivo, sino que también se ha posicionado como un referente de renombre internacional. Su trayectoria es un testimonio de excelencia, innovación y compromiso, sirviendo de inspiración para el sector y marcando el camino hacia el futuro del marketing digital.“Google Partner Premier es el premio que certifica nuestro trabajo año tras año, optimizamos procesos y definimos objetivos concretos durante 7 años. Estuvimos trabajando en una mejora activa año tras año para lograr un servicio de calidad con resultado óptimos. De esta forma, logramos que nuestros clientes estén contentos con los resultados y que empresas como Google y META avalen nuestro trabajo con estos premios”. -Virginia Dendi, CEO y fundadora de Viví Marketing.

El premio Google Partner Premier simboliza la fusión entre la excelencia operativa y la visión estratégica mediante el uso de las últimas herramientas de Google Ads: reconocimiento que cimenta el legado de Viví Marketing como una agencia que sigue y que define las tendencias, elevando el estándar de lo que significa ser un verdadero socio en el crecimiento y el éxito del ecommerce.

Al contar con el respaldo de Google, Viví Marketing tiene acceso a recursos exclusivos, entrenamientos avanzados y soporte directo de la industria de inteligencia artificial más grande del mundo: lo que le permite optimizar campañas de publicidad digital, mejorar la visibilidad en línea de sus clientes y, en última instancia, alcanzar y superar los objetivos comerciales de sus empresas aliadas.