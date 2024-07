¿Por qué considerar que la inteligencia artificial va a producir desempleo es un mito?, por Amaze

En los últimos tiempos, la inteligencia artificial ha generado dudas e incertidumbre en el ámbito laboral. De hecho, muchas personas la ven como una amenaza para su trabajo. Ahora bien, este miedo se puede derribar al comprender que esta nueva herramienta proporciona múltiples beneficios para el mercado laboral. Por ejemplo, permite mejorar la productividad en distintos sectores industriales y empresariales.

A propósito de esto, la compañía Amaze, líder en el sector de comunicación digital, lleva adelante una serie de estrategias que se centran en mostrar cómo la inteligencia artificial puede ofrecer soluciones innovadoras que no afectan al trabajador. Por el contrario, facilitan su desarrollo dentro de una empresa.

Cómo puede ayudar la inteligencia artificial al mercado laboral Una de las principales ventajas de la inteligencia artificial es que permite agilizar y automatizar una importante cantidad de procesos industriales y empresariales. Pero esto no significa que necesariamente los trabajadores queden marginados de sus empleos, sino que pueden abocarse a tareas más creativas que añaden un valor agregado a la compañía de la que forman parte.

A su vez, el auge de esta tecnología implica el surgimiento de nuevas posibilidades laborales, o en su defecto, la oportunidad de que los empleados que ya trabajan en una compañía puedan capacitarse y potenciar sus conocimientos profesionales. De esta manera, es posible mejorar los niveles de productividad de una empresa o negocio.

En definitiva, la aparición de la inteligencia artificial podría compararse con el surgimiento de internet. En aquel entonces, los trabajadores también sentían miedo e incertidumbre por su futuro. Pese a estos temores, pudieron adaptarse a las exigencias de una nueva época y a las plataformas que han surgido.

Desde Amaze sugieren que lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial. De hecho, el proceso de aprendizaje y capacitación sobre esta tecnología en el mundo es permanente y ofrece, hasta el momento, excelentes resultados.

La inteligencia artificial no viene a reemplazar al ser humano Así como la inteligencia artificial no debe generar miedo ni preocupación en los trabajadores, su desarrollo tampoco tiene la intención ni las facultades como para reemplazar al ser humano.

Puntualmente, esta herramienta sirve para mejorar la eficiencia y la precisión de diversos procesos productivos, y colaborar en áreas como recursos humanos, contabilidad o toda acción que requiera automatizar o analizar datos. Pero, al no desarrollar emociones sensibles como, por ejemplo, la empatía y la compasión, no puede remplazar el rol de los seres humanos en la toma de decisiones.

En definitiva, el auge de la inteligencia artificial representa una oportunidad para el mercado laboral y no una amenaza. En Amaze demuestran diariamente que esta tecnología ayuda a las empresas a mejorar sus niveles de productividad en conjunto con los trabajadores de forma rápida y eficiente.