El Agua de Mar Más Pura y Saludable procede del Parque Natural Cabo de Gata

Vizmaraqua se enorgullece de ofrecer el agua de mar más pura y saludable, extraída del Parque Natural Cabo de Gata, un tesoro protegido y reconocido por la UNESCO. Esta agua se distingue por su mayor riqueza, en todos los minerales en general, en magnesio y calcio, en particular. Todo ello gracias a la influencia de los volcanes submarinos que enriquecen estas aguas.

El entorno volcánico único de Cabo de Gata, junto con las corrientes frías del mar Mediterráneo, procedentes del océano atlántico, crea un ecosistema ideal para la vida marina que general la biodisponibilidad mineral. Esta combinación natural hace que el agua de Vizmaraqua sea una fuente de salud y vitalidad única e incomparable.

Beneficios de Vizmaraqua Riqueza Mineral: La influencia de los volcanes submarinos enriquece el agua con minerales esenciales como el magnesio y el calcio, vitales para la salud humana.

Pureza Natural: Extraída de un entorno protegido por la UNESCO, el agua no contiene contaminantes ni aditivos, ofreciendo una pureza inigualable, 100% AGUA DE MAR.

Vitalidad y Bienestar: El entorno y la abundancia de minerales hace posible que el bosque de posidonias y plancton se instale en entorno al punto de captación posibilitando la biodisponibilidad que contribuyen al bienestar general, proporcionando una fuente natural de vitalidad.

Compromiso CERTIFICADO con la Excelencia y la Sostenibilidad Cada botella de Vizmaraqua es el resultado de un meticuloso proceso de extracción y envasado que garantiza la máxima calidad. Utilizando tecnologías avanzadas, la empresa mantiene la pureza y los beneficios naturales del agua, asegurando que cada consumidor reciba solo lo mejor y absolutamente natural.

El compromiso de Vizmaraqua con la sostenibilidad se refleja en sus prácticas responsables. La extracción de agua se realiza de manera sostenible, respetando el delicado equilibrio del ecosistema marino del Parque Natural Cabo de Gata. La empresa cree firmemente en la importancia de proteger este entorno natural único, no solo para su beneficio, sino también para conservarlo a las futuras generaciones.

Todos los procesos, compromisos y atención al consumidor están avaladas por tres ISOS de calidad (9001, 14001 y 22000). Distinguiéndose de cualquier otra marca carente de cualquiera de ellas.

Unirse a la Misión de Vizmaraqua Vizmaraqua invita a todos a unirse a su misión de proporcionar un agua de mar excepcional que no solo beneficie la salud, sino que también contribuya a la preservación de uno de los ecosistemas más valiosos del mundo. En Vizmaraqua, cada gota cuenta.

Para obtener más información sobre Vizmaraqua y sus productos, visitar su sitio web en www.vizmaraqua.com.

Sobre Vizmaraqua Vizmaraqua es una empresa dedicada a la extracción, envasado y comercialización del agua de mar más pura y saludable del Parque Nacional Cabo de Gata. Con un fuerte compromiso con la excelencia y la sostenibilidad, Vizmaraqua se esfuerza por ofrecer un producto de alta calidad que beneficie tanto a sus consumidores como al medio ambiente.