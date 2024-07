Éxito Rotundo de convocatoria y novedades en los Foros de Clientes de Abas

El éxito de los Foros de Clientes de Abas quedó demostrado con la convocatoria de 130 asistentes en dos eventos clave: en Barcelona el 18 de junio, y en Madrid el 20 de junio. Estos encuentros reunieron a tres protagonistas fundamentales: clientes, partners y compañeros de Abas. Participaron 87 usuarios de más de 50 empresas del sector industrial español, incluidos 7 partners. El evento fue una excelente oportunidad para fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los diferentes miembros de la comunidad tecnológica-industrial de Abas.

La oferta Cloud de Abas ERP en el centro de la estrategia de Forterro

En ambos Foros, se presentaron importantes novedades del ERP. La agenda comenzó con una presentación de Forterro, líder europeo en soluciones de software para pequeñas y medianas empresas industriales, que anunció a finales de 2023 la adquisición de Abas Business Solutions (Abas BS). David Coste, director de Forterro Western Europe (FWE), junto a Renaud Clavel, director comercial de FWE, y Laurent Delorme, Director de Servicios de FWE, expusieron la estrategia de la empresa a los clientes de Abas Ibérica, el cual se centra en la adopción del Cloud.

Forterro ha reforzado su estrategia en la nube con una significativa inversión en la oferta Cloud de Abas, eligiendo a AWS (Amazon Web Services), el líder mundial en alojamiento global, como socio de confianza. Durante la presentación de Amazon sobre los desafíos del Cloud, Forterro subrayó la importancia de la seguridad, escalabilidad y rendimiento que AWS proporciona. Para apoyar esta iniciativa, Forterro ha creado un equipo dedicado de Forterro Cloud Operations, encargado de supervisar y gestionar la transición de los clientes hacia la nube.

La oferta Abas Cloud incluye una interfaz web, haciendo que Abas ERP esté disponible en versión web para facilitar el acceso y la usabilidad desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta innovación permite a los usuarios aprovechar la flexibilidad seguridad de trabajar en la nube, optimizando sus operaciones diarias.

Rafael Sebastián, director general de Acrílicos Vallejo, expresó su satisfacción de adoptar Abas ERP en el Cloud, una decisión basada en factores como la incapacidad de la infraestructura actual para soportar un cambio de ERP, la inversión limitada, la posibilidad de escalado, la seguridad ante ataques informáticos y el servicio completo de actualización de sistema incluido.

“Es un honor presentar la nueva estrategia Cloud de Forterro, que ofrece a los clientes de Abas una infraestructura tecnológica más robusta, adaptable y eficaz, permitiendo un acceso más flexible y optimizado a nuestras soluciones ERP. Es la primera vez que Forterro está presente en los Foros de Abas, y me siento muy satisfecho de haber conocido y compartido experiencias con los clientes y partners en España, rodeado de clientes y compañeros tan profesionales", comentó David Coste, director regional de Forterro Western Europe (FWE).

El intercambio de las buenas prácticas industriales en el centro del evento

La jornada reúne ponencias y talleres simultáneos en cuatro espacios diferentes. Entre las presentaciones más destacadas estuvo la mesa redonda sobre "Obteniendo el máximo de Abas Dashboard y Abas BPM". El BPM (Business Process Management) de Abas ERP permite a las empresas automatizar y optimizar sus procesos, mientras que el Dashboard de Abas proporciona una visualización integral y personalizada de los datos empresariales en tiempo real, facilitando una toma de decisiones más informada y ágil.

Las demostraciones de "De MRP a planificación avanzada con Abas APS" mostraron cómo el MRP (Material Requirements Planning) de Abas es una herramienta crucial para gestionar y planificar la producción de manera eficiente, asegurando que los materiales estén disponibles para la producción y que los productos se entreguen a tiempo. Sin embargo, la planificación avanzada con el APS (Advanced Planning and Scheduling) lleva esta eficiencia a un nuevo nivel. El APS gestiona los materiales y optimiza los recursos ofreciendo una rápida respuesta a los cambios en la demanda, mejora los tiempos de entrega y maximización de su uso, lo que representa una innovación significativa en la gestión de la producción.

También se presentaron novedades de la nueva App de Gastos y las principales modificaciones en el área financiera, incluyendo la preparación para la Factura Electrónica y las innovaciones de la última versión de Abas ERP. Estas actualizaciones subrayan el compromiso de Abas Ibérica con la modernización y la mejora continua, ofreciendo a sus clientes herramientas avanzadas para mantenerse competitivos en un mercado en constante evolución.

Acompañando a los Clientes de Hoy con las Herramientas del Mañana

El evento de Abas Ibérica incluyó la Sala Hands On Meet the Experts, donde los consultores expertos realizaron demostraciones en vivo, resolvieron dudas específicas y presentaron diversas soluciones adaptadas a los proyectos de los clientes. Destacan las demos del Configurador de Producto de Abas, una herramienta que permite personalizar productos según las especificaciones del cliente de manera ágil y precisa, optimizando el proceso de ventas y producción.

También se abordó la Gestión de Proyectos con Abas PM, un módulo que facilita la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos dentro de la empresa, asegurando que se cumplan los plazos y presupuestos establecidos. Además, se discutieron temas cruciales sobre infraestructura y seguridad bajo el lema "Mi empresa protegida", destacando cómo las soluciones de Abas garantizan la protección de datos y la continuidad del negocio en un entorno digital cada vez más amenazado por riesgos cibernéticos.

Otro tema candente abordado fue como la transformación digital y el futuro de Abas ERP con IA y GenAI. Por ejemplo, cómo las empresas pueden adoptar la IA en la producción mediante el mantenimiento predictivo, utilizando algoritmos para analizar datos de la maquinaria y predecir cuándo es probable que ocurran fallos o averías. Los clientes podrían obtener múltiples beneficios como programar el mantenimiento de manera más eficiente, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado y los costos asociados.

Innovación en la operativa diaria gracias a la sinergia entre Partners

Como cada año, los socios tecnológicos de Abas desempeñaron un papel fundamental en el éxito de estas jornadas. Plenamente integrados en el ecosistema tecnológico de Abas, los socios apoyan a sus clientes en sus retos diarios. Entre los socios presentes destacó Amazon Web Services (AWS), con una ponencia sobre su nube líder mundial, que ofrece más de 200 servicios y 102 Zonas de Disponibilidad en 32 Regiones, garantizando máxima disponibilidad y privacidad de red. Otros socios como ICM IBERCODE, LEYTON, SCHUMPIT, TAI SMART FACTORY, MERCANZA y DOCUWARE también participaron con stands propios, enriqueciendo el evento con soluciones avanzadas para industria, logística, inteligencia de negocio y gestión documental en la nube.

Manuel Rodríguez Cerrada, Key Account Manager de ICM Ibercode, expresó su gratitud por el espacio y la oportunidad brindada por Abas en el foro de clientes. "Agradecemos a Abas por ofrecernos la oportunidad de participar en este foro, donde hemos interactuado con una audiencia de alta calidad y clientes famosos. El equipo de Abas ha demostrado ser muy cercano y profesional, lo que refuerza nuestra colaboración longeva en la identificación y la trazabilidad de productos junto con el ERP industrial e integral de Abas”.

Sobre Abas

Desde hace más de 40 años, Abas acompaña a las empresas de todo el mundo en su transformación digital, con su avanzado ERP, metodologías ágiles de trabajo y un equipo humano formado por consultores expertos en el sector industrial; reingenierías de procesos, implantación de su ERP estándar, adaptándolo a las necesidades de los clientes, son los servicios principales. Dentro del sector industrial, algunos de los nichos de trabajo son: empresas auxiliares del sector automoción, eléctrico/electrónico, plástico, metal, ingeniería, maquinaria. Abas ERP es capaz de manejar tanto la producción en serie como la fabricación a medida.