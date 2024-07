Ropa de alta calidad y sostenible con We Are Indómita

La joven marca de moda Indómita celebró el pasado viernes su primer pop up en La Vieja Escuela, una popular tienda motera ubicada en Palma de Mallorca y que, desde hoy, será también su primer punto de venta físico. El evento congregó a más de un centenar de personas, que pudieron conocer en persona al equipo y a Nico, conocido como 'Ride Me Five' y fundador de Indómita.

"Ha sido una experiencia muy positiva, poder conocer en persona a los seguidores de Indómita y pasar un rato con ellos hace que todo el esfuerzo valga la pena. Estamos construyendo algo más que una marca, una comunidad, y ver la gran acogida que ha tenido este primer evento físico ha sido muy gratificante".

Durante el pop up, los asistentes pudieron ver y tocar las prendas que hasta ahora solo habían podido ver de manera online; así como descubrir algunas píldoras de las nuevas colecciones que Indómita presentará en los próximos meses.

El evento permitió a la marca, nacida también en Mallorca, poner en valor las historias que hay detrás de sus diseños, explicando el significado de cada prenda a los asistentes, y compartir abiertamente su compromiso medioambiental al plantar 5 árboles por cada producto vendido.

A partir de ahora, parte del catálogo de Indómita permanecerá siempre disponible en la tienda de La Vieja Escuela para todos aquellos que quieran ver y tener la posibilidad de probarse sus prendas en Palma de Mallorca.