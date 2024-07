El Gobierno abre el plazo a autónomos y pymes para pedir los 1.000 euros en ordenadores

El Gobierno ha comenzado esta semana a conceder las primeras ampliaciones del Kit Digital en una nueva iniciativa destinada a autónomos y pequeñas empresas de menos de 3 trabajadores. El objetivo de esta ayuda que fue renovada el pasado mes es fomentar la digitalización y apoyar a estas empresas y profesionales en la adquisición de tecnología.

Aunque las primeras concesiones han llegado ahora, desde hace varias semanas está abierta la solicitud del nuevo Kit Digital a través del cual se puede solicitar la ayuda de 1.000 euros para la compra de ordenadores. Esta medida, destinada a facilitar el acceso a herramientas tecnológicas, busca reducir la brecha digital y promover el uso de la tecnología en el ámbito educativo y profesional.

Los interesados pueden presentar su solicitud a través del portal oficial del Gobierno, y se tendrá que contar con un Agente Digitalizador Adherido que les ayudará con la gestión de su bono y proveerá a los beneficiarios del ordenador portátil dentro del bloque “Puesto de trabajo seguro” y un servicio añadido, generalmente una nueva página web para el negocio o autónomo, la gestión de sus redes sociales o el Posicionamiento en Google en caso de tener ya un portal web renovado.

¿Qué ordenador ofrece el gobierno a través del Kit Digital? El Gobierno ha querido asegurarse de que el ordenador obtenido gracias al bloque de “Puesto de trabajo seguro” del Kit Digital. El ordenador debe tener, al menos y entre otras, las siguientes características:

16 GB de memoria RAM.

512 GB de almacenamiento SSD.

Un sistema operativo profesional licenciado de fábrica.

Un procesador de 4 núcleos con potencia suficiente medida a través de un software de prueba de rendimiento.

Un sistema de protección de la información mediante encriptado.

Certificación MIL STD 810H o equivalente, que asegura su resistencia y durabilidad.

Aunque diversas organizaciones y expertos han expresado su apoyo a esta iniciativa. También han surgido voces críticas que consideran que los 1.000 € de la ayuda podrían no ser suficiente para cubrir el costo total de equipos de alta gama necesarios en ciertos sectores.

El impacto esperado por el Gobierno La medida busca facilitar la adquisición de un ordenador moderno para profesionales que necesiten actualizar o adquirir equipos para sus actividades laborales. Con esta ayuda, el Gobierno pretende no solo mejorar las competencias digitales de la población, sino también apoyar a emprendedores que, debido a la situación económica actual, encuentran dificultades para acceder a nueva tecnología.

Los interesados en beneficiarse de esta ayuda deberán presentar su solicitud a través del portal oficial del Gobierno. El proceso incluye varios pasos, entre ellos la cumplimentación de un formulario en línea y la realización de un test que mide el grado de digitalización. El plazo de solicitud estará abierto hasta octubre de 2025, permitiendo a los ciudadanos disponer del tiempo necesario para reunir y enviar la información requerida.

Se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la reducción de la brecha digital. Según estudios recientes, una parte considerable de la población española aún no tiene acceso a dispositivos informáticos adecuados, lo cual limita sus oportunidades laborales. Con la implementación de estas ayudas, el Gobierno pretende que más personas puedan acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollarse en el mundo digital.

La ayuda de 1.000 euros para la compra de ordenadores es una medida que refleja el compromiso del Gobierno con la digitalización y la equidad tecnológica. A medida que avanza el plazo de solicitudes, se espera que miles de autónomos y pymes puedan beneficiarse de esta iniciativa, mejorando así sus capacidades y oportunidades en un mundo cada vez más digitalizado.