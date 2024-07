El seguro de decesos, una excelente elección para asegurar la tranquilidad familiar

La tranquilidad de saber que todo está previsto es un valor incalculable. Cada vez más familias optan por un seguro de decesos para asegurar que los seres queridos no enfrenten cargas económicas ni trámites complicados en momentos difíciles y que se enfoquen en lo que realmente importa.

En un contexto donde el bienestar de la familia es una prioridad, optar por un seguro de decesos ofrece múltiples beneficios. Este tipo de seguro no solo garantiza la cobertura de los gastos funerarios, sino que también ofrece apoyo integral durante un momento emocionalmente desafiante. En este aspecto, una correduría de seguros puede ayudar a comparar la opción que mejor se adapte y aclarar cada detalle de la póliza para que no haya imprevistos.

Segon y su comparador de seguros garantiza uno de los mejores precios La correduría de seguros online Segon lleva años especializada en los seguros de decesos. Para ello ha creado una web comparador de seguros de decesos de las principales aseguradoras como: Seguros Ocaso, DKV, Asisa, Santalucía, Aura Seguros, Helvetia, Montepío de conductores y Caser.

Estas compañías disponen de una amplia cobertura incluyendo servicios funerarios completos, traslados nacionales e internacionales, asistencia jurídica y psicológica, además de coberturas opcionales como asistencia en viajes, indemnización por hospitalización y accidentes, y servicios médicos adicionales.

Por ello, contar con una asistencia integral personalizada es esencial. Desde la planificación del funeral hasta la gestión de todos los trámites legales, la correduría sevillana Segon brinda un apoyo completo a sus asegurados.

Entre sus principales beneficios, destaca el ahorro de seguros. Permite ahorrar hasta un 50% en el seguro de decesos mediante la comparación de diferentes opciones de primas: prima natural, prima mixta o seminatural, nivelada y única. La asignación de una prima u otra dependerá de la edad de contratación de la persona asegurada.

La prima se calcula multiplicando la tasa que aplican por edad cada compañía aseguradora por el capital asegurado. Esta tasa aumenta cada año en la renovación de la póliza según la edad de cada familiar incluido en el seguro. Según el código postal, el capital asegurado varía entre las distintas comunidades autónomas, provincias y poblaciones de España.

Desde el punto de vista de la planificación financiera a largo plazo, contar con los servicios de Segon para la adquisición de un seguro de decesos es un paso crucial para no generar ningún imprevisto económico. Cada etapa de la vida merece tranquilidad, es el momento de asegurarla. Proteger a la familia ante cualquier eventualidad de la vida es posible desde hoy.