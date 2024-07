Transformando la cultura empresarial a través de la gamificación con Aurora García

En medio de un escenario empresarial cada vez más competitivo, resulta primordial que las organizaciones lleven adelante estrategias innovadoras que rompan con lo establecido. En este sentido, la gamificación se presenta como una de las acciones más disruptivas del momento, revolucionando al sector empresarial y a las culturas más conservadoras que son reticentes al cambio.

Con la coach profesional Aurora García y su gran equipo de trabajo, las empresas, marcas y negocios consiguen adentrarse en la gamificación para entender su valor en tiempos digitales en donde la tecnología parece gobernar nuestras vidas. La idea de este concepto reside en descontracturar los espacios laborales a través de un aprendizaje lúdico, creativo y alegre.

La gamificación, un proceso cada vez más elegido por empresas de alcance mundial En los últimos años, compañías nacionales e internacionales muy importantes han observado el potencial que tiene la gamificación, siendo Microsoft uno de los ejemplos más destacados. El gigante tecnológico estadounidense viene incorporando juegos interactivos en sus distintos programas de formación, elevando la retención del conocimiento y fomentando a su vez la participación. Por su parte, la firma Deloitte promueve la gamificación con el fin de mejorar el trabajo en equipo y la resolución de conflictos internos.

Está claro que antes de tomar la decisión de incorporar la gamificación, estas empresas observaron distintos análisis y resultados. Estos estudios indicaron que al menos el 87% los empleados a nivel mundial se sienten desvinculados de sus trabajos, es decir, no están realmente motivados con sus tareas diarias (un hecho que impacta no solamente en el estado de ánimo del trabajador, sino también en el crecimiento de la compañía en cuestión).

Es por ello que frente a esta compleja realidad, la gamificación ofrece soluciones que se reflejan en incentivos para las personas porque les invita a salir de la rutina y a vivir nuevas experiencias desde donde resulta mucho más fácil desarrollar el talento de cada uno, asentar aprendizajes y crear buenas conexiones con otros compañeros. Estos juegos e iniciativas buscan generar un mayor interés en los empleados y un mejor vínculo entre los trabajadores y sus jefes.

Aurora García invita a transformar la cultura empresarial a través de la gamificación La transformación cultural en las organizaciones es a menudo vista como un proceso arduo y desafiante. Sin embargo, la gamificación puede ser la clave para convertir este viaje en una experiencia más dinámica, motivadora y efectiva gracias a sus múltiples beneficios. Entre ellos se encuentran el aumento del compromiso y motivación, la mejora en la colaboración, retroalimentación inmediata, el desarrollo de habilidades y el fomento de la innovación.

Al incorporar juegos específicos diseñados para abordar los desafíos culturales, las organizaciones pueden transformar procesos arduos en experiencias colaborativas, motivadoras e innovadoras. Esto no solo mejora la experiencia de los empleados, sino que también impulsa el rendimiento y los resultados de la empresa.

Aurora García ha creado dos juegos de cartas que simplifican y agilizan el cambio cultural: 'La Diana de los Valores' e 'Ideas que Inspiran'. Estos juegos no solo vencen resistencias, sino que también fomentan la participación y el compromiso de los empleados, preparando a las empresas para enfrentar nuevos retos con mayor eficacia.

La Diana de los Valores ayuda a las empresas a identificar y activar valores cruciales para su cultura, tangibilizándolos mediante cartas de comportamientos ilustrados. Ideas que Inspiran promueve la creatividad y colaboración, facilitando la cocreación de iniciativas de transformación cultural.

En definitiva, con el trabajo de Aurora García se ha desarrollado una herramienta que además de facilitar la transformación cultural permite que el proceso en sí sea emocionante y participativo. Desde su web es posible descubrir cómo estos innovadores juegos pueden transformar las empresas, creando un entorno donde cada empleado se sienta motivado y comprometido. Cambiar las reglas del juego y potenciar una organización a través de su cultura es una realidad con Aurora García y su metodología.