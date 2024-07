Oportunidade de Ouro; Jan-Pro Brasil Busca Master Franqueados para Expansão no Nordeste

A Jan-Pro Brasil, líder mundial em franquias de limpeza comercial, está em busca de empreendedores visionários para se tornarem Master Franqueados na região Nordeste. Esta é uma oportunidade única para aqueles que desejam liderar a expansão de uma marca reconhecida globalmente, trazendo inovação e excelência em serviços de limpeza para um mercado em crescimento.





Por Que se Tornar-se um Desenvolvedor Regional com a Jan-Pro?

O modelo de negócios executivo JAN-PRO Desenvolvedor de Franquia é ideal para ex-executivos corporativos que desejam aplicar suas habilidades de liderança e gerenciamento em um modelo de negócios comprovado, projetado para gerar riqueza e oportunidades de crescimento. O candidato ideal pode ter diversas origens, incluindo líderes empresariais, advogados, cientistas, gerentes, líderes de varejo, profissionais de saúde, proprietários de empresas, engenheiros, profissionais de vendas, educadores, entre outros.





O desenvolvedor regional de franquia JAN-PRO (franquia master ou distribuidor), será fundamental para o sucesso da empresa. Ex-executivos corporativos podem aproveitar suas habilidades para construir seus próprios negócios. Os Diretores Regionais JAN-PRO são profissionais que maximizam suas habilidades em um sistema comprovado de mais de trinta anos, permitindo-lhes crescer mais rápido, serem mais lucrativos e construírem uma organização mais sólida. A cultura da empresa incentiva a troca de experiências e melhores práticas entre proprietários e novos Desenvolvedores Regionais.





Principais Fatores que Atraem Desenvolvedores Regionais para a JAN-PRO

Escalabilidade





Um dos principais motivos pelos quais o negócio foi adquirido é que o JAN-PRO Desenvolvedor de Franquia ofereceu um território protegido sem limites de tamanho que pode crescer. Outros franqueadores são bastante limitados por questões como localização", diz Scott Hockensmith da JAN-PRO, Denver.





O modelo executivo de desenvolvimento de franquia JAN-PRO não é limitado por suas instalações, estacionamento, área de entrega, conjunto de habilidades dos funcionários, requisitos de estoque, concorrência estrangeira ou equipamentos caros e obsoletos. Não há limite para aumentar a base de proprietários de franquia ou a base de clientes dentro de um território protegido.





"Não há limite para o tamanho do crescimento do negócio ou do negócio do franqueado", afirma Gary Bauer, presidente de marca da JAN-PRO Systems International. "Há desenvolvedores regionais que possuem centenas de empresários certificados que atendem centenas de clientes. Fazemos isso há muito tempo e muitos de nossos Desenvolvedores Regionais estão conosco há décadas. Sabemos exatamente o que é necessário para ajudar os desenvolvedores regionais a expandir seus negócios e construir um futuro brilhante criado por eles mesmos".





Receita Recorrente





O principal objetivo de uma empresa de serviços é conquistar e manter clientes, e a JAN-PRO, uma das maiores marcas de limpeza comercial do mundo, destaca-se com uma taxa de retenção de clientes superior a 98%, graças à qualidade dos serviços prestados por seus franqueados certificados. Com mais de 10.000 franqueados atendendo milhares de clientes, a empresa oferece estabilidade financeira e equilíbrio entre vida pessoal e profissional aos seus franqueados.





O mercado de serviços de limpeza nos EUA, avaliado em US$ 75,6 bilhões e com um crescimento anual de 4,1%, apresenta oportunidades significativas. Desde a pandemia de COVID-19, a demanda por serviços de limpeza certificados aumentou, enfatizando a importância da qualidade sobre o preço.





Com 30 anos de experiência, a JAN-PRO oferece suporte contínuo aos franqueados por meio de seus Desenvolvedores Regionais de Franquias, garantindo a eficiência do sistema. Segundo Neeraj Gupta, vice-presidente da empresa, a alta taxa de retenção de clientes reflete a confiança nos serviços da JAN-PRO, permitindo que outras empresas se concentrem em suas atividades principais enquanto os franqueados cuidam da limpeza e desinfecção.





Serviços Essenciais





Os sacrifícios e compromissos assumidos por médicos, enfermeiros, educadores, socorristas e outros causaram impacto em todo o mundo. Os franqueados certificados pela JAN-PRO Limpeza & Desinfecção foram fundamentais no fornecimento de ambientes limpos e seguros para instalações médicas, instituições educacionais, serviços bancários/financeiros, armazéns, centros de transporte, desinfecção de veículos e muito mais. A JAN-PRO Limpeza e Desinfecção fornece serviços de limpeza e desinfecção para que outros possam continuar a operar seus negócios e para que funcionários e clientes possam se sentir seguros.





Classificados como prestadores de serviços essenciais, os franqueados certificados pela JAN-PRO Limpeza & Desinfecção puderam continuar a operar seus negócios para fornecer limpeza e desinfecção, enquanto muitas empresas não tiveram tanta sorte com os fechamentos causados pela pandemia de Covid-19.





"Os principais setores verticais tradicionais do cliente continuam sendo médicos, educacionais, instituições financeiras, hotelaria e manufatura e continuaram a valorizar mais um fornecedor comprovado e preferido como a JAN-PRO Limpeza e Desinfecção", disse Coleman Hudson, Diretor Sênior de Vendas Nacionais da JAN-PRO. Frequentemente, o custo de limpeza é um dos maiores itens do orçamento da instalação. Os franqueados certificados da JAN-PRO Limpeza & Desinfecção trazem consigo experiência, conhecimento e eficiência que o cliente não consegue executar sozinho.





Vários Fluxos de Receita

Como desenvolvedor regional, a propriedade de um negócio de desenvolvimento de franquia JAN-PRO gera receita por meio das seguintes fontes:





A venda de franquias de unidades de Limpeza e Desinfecção JAN-PRO para Franqueados (empresários certificados), também chamados de franqueados certificados pela Limpeza e Desinfecção JAN-PRO.





Comissões sobre contratos de clientes de zeladoria vendidos a Franqueados.





Royalties pagos pelo trabalho contínuo de zeladoria concluído mensalmente por franqueados certificados pela JAN-PRO Limpeza & Desinfecção.





Royalties pagos sobre produtos de saneamento e desinfetantes, incluindo serviços de desinfecção de alta margem para COVID-19 fornecidos como parte do EnviroShield® o sistema de desinfecção proprietário usado por franqueados certificados JAN-PRO Limpeza e Desinfecção.





Royalties pagos sobre serviços especializados, como carpetes e pisos, serviços únicos, serviços de portaria diurna e limpeza pós-construção.





Fluxo de Caixa e Custos Fixos Baixos Comparáveis





Ao executar os fluxos de receitas acima, as posições de caixa permitem que a flexibilidade seja fluida na tomada de decisões. Diz o ditado: a receita é boa, a lucratividade é melhor, mas o fluxo de caixa é tudo. Grande parte do processo de integração ao comprar um negócio de desenvolvimento de franquia JAN-PRO é focado na gestão financeira. Através de uma combinação de formação formal e informal, os proprietários recebem desde cedo as ferramentas que os ajudam a preparar-se para o sucesso.





As oportunidades de franquia mais conceituadas exigem um grande investimento de custo fixo em equipamentos caros, estoque, personalização de instalações e/ou locais caros e nobres. Os custos fixos tradicionais aumentam significativamente seus pontos de equilíbrio e lucratividade. Os desenvolvedores regionais de desenvolvimento de franquia JAN-PRO operam com suítes de escritório prontamente disponíveis, comumente encontradas em parques ou edifícios de escritórios profissionais. Normalmente, é um arrendamento com opção de compra e esses escritórios executivos exigem pouca ou nenhuma personalização.





Geralmente, as suítes de escritórios executivos selecionadas possuem uma planta baixa com dois escritórios executivos seguros, escritórios de gerenciamento, uma área de recepção de qualidade, uma sala de conferências profissional, uma área de certificação, uma área de descanso, banheiros disponíveis e uma pequena área de armazenamento onde os franqueados certificados em Limpeza e Desinfecção podem ver equipamentos atuais, produtos aprovados e homolodagos da marca JAN-PRO Limpeza e Desinfecção.





Com Base na Comunidade Local





Não se pode enfatizar suficientemente o compromisso dos Desenvolvedores Regionais nesta área. Muitos Desenvolvedores Regionais procuram usar um impacto positivo na comunidade ao seu redor. Possuir um negócio de desenvolvimento de franquia JAN-PRO pode ser o veículo para impactar positivamente outras pessoas. O impacto mais óbvio é o modelo de negócios de Limpeza e Desinfecção JAN-PRO, que permite aos franqueados certificados construir uma ponte para uma vida melhor para si e suas famílias. Ter o próprio negócio, onde o proprietário pode receber certificação, apoio, desenvolver autoconfiança e equidade, provou ser uma oportunidade inestimável. Os Desenvolvedores Regionais tendem a ser líderes em suas comunidades. Frequentemente, eles apoiam a comunidade onde vivem e concentram esforços em suas organizações.





"Todos os dias, o JAN-PRO Desenvolvedor de Franquia ajuda as pessoas a realizarem seu sonho de propriedade de negócios", afirmam Tom e Carol Richter, desenvolvedores regionais da JAN-PRO de Utah. "Mas há algo ainda mais especial em dedicar um tempo para ajudar franqueados certificados em Limpeza e Desinfecção JAN-PRO a realizarem seus sonhos, o que lhes permite a oportunidade de 'Pagar adiante' na comunidade".





Resiliente





A indústria de zeladoria profissional passou no teste do tempo. Ele fornece fundamentos de negócios sólidos. Todos os anos, novas modas são introduzidas no mercado. Alguns ficam, outros vão embora. A manutenção de uma instalação ou negócio é uma realidade, especialmente nos principais setores verticais, agora mais do que nunca. A JAN-PRO Desenvolvedor de Franquia tem como objetivo desenvolver e apoiar empreendedores, enquanto os franqueados certificados pela JAN-PRO Limpeza & Desinfecção fornecem serviços profissionais de limpeza e desinfecção.





"Muitas pessoas pensam que JAN-PRO é limpeza, e é, mas o negócio de um desenvolvedor regional não é um negócio de limpeza", diz Jay Waldron, Desenvolvedor Regional JAN-PRO de Augusta e Atenas. "Não há nenhuma limpeza real envolvida. Como Desenvolvedor Regional, é administrado um escritório corporativo de aparência profissional com vendedores, profissionais de marketing e equipe de suporte que prestam serviços aos empresários certificados em Limpeza e Desinfecção JAN-PRO para ajudar seus negócios. O foco é garantir clientes e ajudar empreendedores a iniciar negócios de limpeza. Atualmente, há 108 proprietários de empresas certificados e é uma experiência muito gratificante fazer parte".





A Estrutura Organizacional JAN-PRO

É Aqui Que Se Enquadra Na Organização JAN-PRO





Tornar-se um desenvolvedor regional da JAN-PRO Systems International traz inúmeras vantagens. Para começar, a JAN-PRO Systems International é uma marca líder do setor com presença global. Desde a fundação em 1991, a JAN-PRO Systems International continuou a crescer e a criar oportunidades para os empreendedores realizarem os seus sonhos.





A organização é, na verdade, composta por três marcas distintas que desempenham funções muito diferentes e, ao mesmo tempo, apoiam-se mutuamente:





JAN-PRO Sistemas Internacional





JAN-PRO Entidade de Suporte Nacional





JAN-PRO Desenvolvimento De Franquia





JAN-PRO Limpeza E Desinfecção





O Que a Estrutura Organizacional da Empresa Significa Para o Desenvolvedor Regional

JAN-PRO Sistemas Internacional





A empresa-mãe de todas as marcas JAN-PRO. Esta marca é responsável pela criação de padrões, diretrizes e venderá o território exclusivo de desenvolvimento de franquia JAN-PRO.





JAN-PRO Entidade de Suporte Nacional





Empresa responsável pela criação da estrutura e padrões para a rede em território nacional e fornecerá certificação e suporte para ajudar a expandir os negócios.





JAN-PRO Desenvolvimento De Franquia





Este é o negócio do desenvolvedor regional. Licenças de franquia JAN-PRO Limpeza e Desinfecção são vendidas para empreendedores em seu território. Não se possui uma empresa de limpeza. O desenvolvedor regional possui e gerencia um escritório profissional e desempenha uma função de nível executivo. Fornece certificações, treinamento contínuo, suporte administrativo e acesso a empregos para que os franqueados possam expandir seus negócios.





JAN-PRO Limpeza E Desinfecção





Esses são os proprietários das franquias e é nisso que o público pensa quando pensa no JAN-PRO. Os proprietários da franquia operam empresas de limpeza que atendem seus clientes, enquanto o desenvolvedor regional fornece aos proprietários suporte para crescerem continuamente. Eles atendem clientes com a proficiência técnica e o nível de profissionalismo pelos quais a marca JAN-PRO é conhecida.





Como São Vendidas as Franquias JAN-PRO?

Recrutar Empreendedores Para Investir Na JAN-PRO É Mais Simples Do Que Se Imagina





Os desenvolvedores regionais JAN-PRO estão no negócio de mudança de vida. Como franqueadores regionais, eles vendem franquias de Limpeza e Desinfecção JAN-PRO para empreendedores em suas comunidades – e, por sua vez, fazem uma tremenda diferença na vida desses Franqueados Certificados. Mas embora a maioria dos Desenvolvedores Regionais JAN-PRO não tivesse experiência em vender franquias antes de abrirem seus negócios, todos eles agora têm inúmeras histórias de pessoas que ajudaram e o poder do empreendedorismo.





Na verdade, muitos dos Desenvolvedores Regionais apoiam atualmente centenas de Franqueados Certificados em sua rede, o que é uma prova da força do modelo de negócios, bem como da força da oportunidade de franquia JAN-PRO Limpeza e Desinfecção.





“Um desenvolvedor regional é de fato uma franquia de desenvolvimento regional – eles não estão no negócio de limpeza, mas no negócio de suporte empresarial”, diz Gary Bauer, Presidente de Marca da JAN-PRO Systems International. “Eles fornecem vendas, suporte administrativo, suporte de relacionamento com o cliente e tudo que seus Franqueados Certificados precisam para ter sucesso. É através do sucesso de seus Franqueados Certificados que nossos Desenvolvedores Regionais alcançam sucesso. Ajudamos nossos desenvolvedores regionais a dominar essa função, fornecendo certificação abrangente e suporte contínuo. Estamos presentes em cada etapa do caminho”.





Recrutar Empreendedores Para Investir Na JAN-PRO É Mais Simples Do Que Se Imagina





A maior razão pela qual muitos desenvolvedores regionais JAN-PRO são capazes de ajudar centenas de empreendedores a iniciar seus negócios é que investir em uma franquia JAN-PRO Limpeza e Desinfecção é uma das oportunidades mais acessíveis do mercado atualmente.





Com custos a partir de US$ 950 para abrir uma franquia JAN-PRO Limpeza e Desinfecção, os empreendedores podem facilitar seu caminho para a propriedade de uma empresa – começando com um ou dois clientes e investindo apenas algumas horas por semana. À medida que os franqueados certificados JAN-PRO crescem, eles podem investir mais para adquirir mais clientes. A franquia de limpeza e desinfecção JAN-PRO de nível superior custa US$ 50.000 e é uma franquia de limpeza em tempo integral que atende dezenas de clientes e tem vários funcionários.





Não importa o nível de investimento, todo franqueado certificado JAN-PRO se beneficia dos serviços de educação, orientação e aquisição de clientes fornecidos pelos Desenvolvedores Regionais JAN-PRO.





“Ajudamos nossos franqueados certificados a aprender como se tornarem proprietários de empresas”, Jay Waldron, desenvolvedor regional de Augusta e Atenas, Geórgia. “Eles sabem limpar, mas podem não entender o faturamento, o atendimento ao cliente, como gerenciar funcionários e muito mais. Todos os Franqueados Certificados têm sonhos diferentes. Alguns podem querer um negócio paralelo para a sua família, e alguns podem querer 40 funcionários e dezenas de clientes – é nosso trabalho fornecer educação e apoio para levá-los onde querem estar”.





O Sucesso Dos Proprietários Dos Franqueados Certificados Garantirá O Próprio Sucesso





Embora os Desenvolvedores Regionais JAN-PRO se beneficiem de suporte de marketing abrangente e estratégias de marketing inteligentes, sua verdadeira ferramenta de recrutamento é o sucesso de seus Franqueados Certificados.





Ao cumprir as promessas que cada Desenvolvedor Regional faz aos seus Franqueados Certificados de fornecer educação, suporte, coaching de negócios e serviços de aquisição de clientes, não demorará muito para que se espalhe a notícia de que as franquias de Limpeza e Desinfecção JAN-PRO são um investimento sábio para empreendedores em seu território.





Ao mesmo tempo, os Desenvolvedores Regionais de alto desempenho são extremamente ativos nas suas comunidades. Eles participam da Câmara de Comércio local, doam para instituições de caridade, patrocinam times esportivos e conhecem as pessoas a quem atendem – seus franqueados.





“Conheço cada um dos meus 108 franqueados certificados”, diz Waldron. “Se eu os vejo no supermercado, sei seus nomes e sei o nome de seus filhos. Isso ajuda muito a estabelecer confiança, porque eles sabem que me preocupo com seu sucesso. Na verdade, o sucesso deles está diretamente ligado ao meu sucesso. Quase metade dos meus franqueados certificados vêm de referências, o que é uma validação incrível. Isso significa que nossos franqueados certificados existentes acreditam que estamos cumprindo nossa parte no acordo. Nós vamos além para garantir que eles tenham sucesso – e não poderíamos estar mais orgulhosos de ajudá-los a realizar seus sonhos”. Continuou Waldron.





Qual é o Tamanho da Demanda?





Os Desenvolvedores Regionais JAN-PRO Ajudam Seus Franqueados Certificados A Capitalizar Um Serviço Essencial Que Todo Empresário Precisa





Embora os Desenvolvedores Regionais JAN-PRO não possuam empresas de limpeza comercial, seus franqueados certificados possuem – e nunca houve melhor momento para estar no setor de limpeza comercial do que agora.





A Limpeza Comercial é uma indústria de US$ 117 bilhões e espera-se que cresça mais de 5% ao ano nos próximos cinco anos, de acordo com um relatório publicado pela Market Research. Este crescimento está diretamente relacionado com um aumento esperado nos padrões de limpeza após a pandemia.





A JAN-PRO, uma das principais marcas de limpeza comercial do país, experimentou em primeira mão a crescente demanda.





“Passamos de uma commodity a um negócio essencial da noite para o dia”, diz Gary Bauer, presidente de marca da JAN-PRO Systems International. “Numa altura em que o resto da economia estava encerrado ou incapaz de funcionar, registámos aumentos nas vendas e isso continuou. Os novos padrões de limpeza vieram para ficar – e os trabalhadores esperam que os seus empregadores os mantenham seguros e saudáveis no local de trabalho, contratando uma marca profissional de limpeza comercial como a JAN-PRO para fazer o trabalho corretamente. Essa expectativa não irá desaparecer tão cedo”.





Por Que Os Clientes Escolhem A Limpeza E Desinfecção JAN-PRO?

Os franqueados certificados JAN-PRO atendem todos os tipos de edifícios e espaços, desde hospitais, universidades, estádios de futebol, prédios governamentais, escritórios, restaurantes, concessionárias de automóveis e muito mais. Qualquer lugar onde as pessoas trabalhem ou se divirtam é um cliente potencial para Franqueados Certificados JAN-PRO.





Os clientes contratam a JAN-PRO Limpeza e Desinfecção porque é uma marca líder do setor com mais de 30 anos de experiência na prestação de serviços de limpeza comercial. Cada franqueado certificado pela JAN-PRO Limpeza & Desinfecção é certificado de acordo com os mais altos padrões da indústria e usa os produtos e equipamentos mais avançados do mercado para garantir que cada espaço seja devidamente limpo e desinfetado – e na JAN-PRO Limpeza & Desinfecção, isso é garantido! A JAN-PRO Limpeza & Desinfecção é uma das únicas marcas do setor que garante o trabalho que os franqueados certificados prestam, e é por isso que o relacionamento com os clientes tende a ser duradouro.





“Nunca antes a limpeza foi tão importante como agora”, afirma Bryan Lubaway, proprietário da JAN-PRO Desenvolvedor de Franquia do East Tennessee. “Este é um negócio incrivelmente estável e é um serviço que está sempre crescendo em importância. Descobrimos um aumento no número de novas contas que precisam dos nossos serviços, bem como um aumento no número de empreendedores que desejam possuir empresas de limpeza. É o melhor dos dois mundos”.





Custo de Tornar-se um Desenvolvedor Regional JAN-PRO

Optar por abandonar uma carreira para se tornar um Desenvolvedor Regional JAN-PRO é uma das maiores decisões que alguém pode tomar – e é uma decisão que impactará não apenas o próprio desenvolvedor e sua família, mas também inúmeras outras pessoas, à medida que se ajuda os empreendedores a perceberem seu potencial para propriedade de pequenas empresas. É também uma oportunidade muito mais acessível do que se imagina.





Os custos totais para se tornar um desenvolvedor regional JAN-PRO variam de US$ 127.500 a US$ 769.000, e isso inclui tudo que é necessário para começar: espaço de escritório, marketing e taxas de licenciamento de franquia. Esse número também inclui o capital de giro previsto para colocar o negócio em funcionamento. “Tornar-se um desenvolvedor regional é uma oportunidade de baixo custo que oferece um enorme potencial de lucro, bem como a capacidade de ajudar as pessoas a melhorar suas vidas”, afirma Gary Bauer, presidente de marca da JAN-PRO Systems International. “Se o objetivo é possuir um negócio que gere patrimônio, seja simples de administrar, possa escalar exponencialmente e tenha o apoio total de uma das marcas líderes no crescente setor de limpeza comercial, tornar-se um Desenvolvedor Regional JAN-PRO é uma escolha sábia”.





Acesso ao Financiamento





A JAN-PRO Systems International oferece financiamento direto para a taxa de franquia inicial para abrir o mercado. Contudo, a JAN-PRO Systems International não oferece acesso direto a financiamento para necessidades operacionais contínuas (por exemplo, arrendamentos, capital de giro, etc.). Mas há relacionamentos com credores terceirizados que podem ajudar a garantir os fundos necessários para lançar o negócio de desenvolvedor regional.





Benefícios e Suporte





A JAN-PRO Systems International possui uma das plataformas de educação e suporte contínuo mais abrangentes em todo o setor de franquias. São fornecidos todos os recursos necessários para expandir os negócios, desde marketing, coaching de desenvolvimento profissional, suporte de campo e muito mais.





Potencial de Lucro Ilimitado





Se o objetivo é uma oportunidade de negócio projetada para crescimento de longo prazo e que tenha um impacto descomunal, investir em uma franquia JAN-PRO Desenvolvedor Regional é uma escolha sábia.





A JAN-PRO Systems International tem um longo histórico de ajudar os desenvolvedores regionais a prosperar nos negócios. Na verdade, o mandato médio dos Desenvolvedores Regionais é superior a 10 anos, e há muitos que estão no mercado há muito mais tempo.





A razão para sua longevidade é simples: um negócio de desenvolvimento de franquia JAN-PRO oferece potencial de lucro ilimitado, é infinitamente escalonável e os desenvolvedores regionais conseguem fazer uma diferença real em suas comunidades.





“Tornar-se um desenvolvedor regional é uma oportunidade comprovada de construir um negócio lucrativo, escalável e que oferece a capacidade de criar patrimônio ao longo do tempo”, afirma Gary Bauer, presidente de marca da JAN-PRO Systems International. “Mas a maior razão pela qual se tornar um Desenvolvedor Regional é tão atraente para empreendedores que desejam possuir um negócio de nível executivo é a capacidade de impactar as pessoas. É raro que uma oportunidade de franquia ofereça tanto potencial para melhorar a vida das pessoas”.





Múltiplos Fluxos de Receita





Uma das razões pelas quais os Desenvolvedores Regionais JAN-PRO têm uma permanência tão longa no negócio é porque eles se beneficiam de vários fluxos de receitas diferentes, recorrentes e duradouros, o que lhes permite focar no crescimento de seus negócios.





A primeira fonte de receita são as vendas de novas franquias para empreendedores. As franquias são vendidas no nível inicial, que atendem um ou dois clientes, e variam até para porte empresarial que atendem em grande escala. Os Desenvolvedores Regionais orientam seus Franqueados Certificados no processo de crescimento de seus negócios e os incentivam a reinvestir quando estiverem prontos para adquirir mais contas. Os Desenvolvedores Regionais fornecem o modelo de suporte para permitir que os franqueados certificados cresçam e se expandam.





Os Franqueados Certificados também pagam uma taxa de royalties contínua pela educação, suporte e treinamento que os Desenvolvedores Regionais fornecem. Esses royalties continuam durante a vida útil dos negócios de seus franqueados certificados. Os desenvolvedores regionais também fornecem suporte de backo-ffice por uma taxa adicional, e isso inclui serviços como faturamento e cobrança, além de vendas e marketing para ajudar os franqueados certificados a se concentrarem em fornecer um serviço excepcional para seus clientes.





Os Desenvolvedores Regionais também encontram novas contas de clientes para seus Franqueados Certificados e cobram comissões por este serviço. É por isso que o Desenvolvedor Regional é uma ponte entre o Franqueado Certificado e o cliente. O franqueado se concentra no relacionamento e no atendimento ao cliente, enquanto o Desenvolvedor Regional cuida de todas as atividades de back-office que podem sobrecarregar outros proprietários de pequenas empresas. Quanto mais tempo um Franqueado Certificado atende um cliente, mais lucrativo se torna esse relacionamento.





Um Ótimo de Estilo de Vida e Negócio





Outra razão pela qual os Desenvolvedores Regionais JAN-PRO estão no mercado há tanto tempo é porque eles realmente gostam disso. Este é um negócio que permite às pessoas a flexibilidade de ter uma vida fora do trabalho, de passar tempo com a família e de ter um estilo de vida flexível, divertido e focado em retribuir. Ser um modelo de negócios executivo significa que o foco está em serviços de suporte ao negócio durante o horário comercial normal, durante os dias úteis normais e não focado em quem está abrindo e fechando, tendo estoque suficiente em mãos e todos compareceram conforme o programado.





“Este negócio proporcionou uma vida incrível para minha família”, diz Robert Posch, Desenvolvedor Regional do Sul do Colorado. “Passamos tempo uns com os outros, tiramos férias, aproveitamos as férias – e o mais importante, trabalhamos juntos em um negócio que ajuda outras pessoas a melhorar suas vidas. Quando eu me aposentar, meus filhos assumirão este negócio e continuarão a desenvolvê-lo – e como pai, isso me deixa extremamente orgulhoso”.





Suporte Abrangente para Desenvolvedores Regionais





Tornar-se um Desenvolvedor Regional JAN-PRO com a JAN-PRO Systems International significa que nunca se estará sozinho nos negócios. A JAN-PRO Systems International tem um longo histórico de ajudar empreendedores a ter sucesso nos negócios, e isso significa que se sabe exatamente o que é necessário para ajudar os Desenvolvedores Regionais a desenvolver negócios que sejam lucrativos no longo prazo.





Como isso é feito? Oferece-se educação de classe mundial e suporte contínuo que cobre todos os aspectos deste modelo de negócios que conta com mais de 30 anos de experiência e conhecimento.





“Oferecemos uma das plataformas de educação e suporte contínuo mais robustas de todo o setor”, afirma Gary Bauer, presidente de marca da JAN-PRO Systems International. “Esta é uma cultura muito centrada no franqueado, e todos nós trabalhamos juntos, dia após dia, para garantir que todos em nossa organização tenham sucesso”.





Interessados em se tornar um Master Franqueado da Jan-Pro podem obter mais informações visitando a página Master Franqueado da Jan-Pro . Saiba como fazer parte de um modelo de negócios comprovado e impactar positivamente as comunidades locais.