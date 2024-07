Dos imprescindibles para las vacaciones

¿Qué no puede faltar en la maleta estas vacaciones?

Desde hace ya unos días, en todos los medios no paran de recordar que ya están aquí las vacaciones de verano.

Lo primordial para disfrutar de unas buenas vacaciones es que la salud acompañe. Pero, si en medio de las vacaciones salta la enfermedad, hay que ir prevenido.

Ante cualquier imprevisto médico, viajando por España, hay que llevar siempre la tarjeta sanitaria. En viajes a un país de la Unión Europea, conviene solicitar con tiempo la tarjeta sanitaria europea. En el caso de terceros países, siempre es muy recomendable hacer un seguro de viaje.

Seguro que la salud no fallará y permitirá disfrutar siempre de las vacaciones. Toca pensar en otro imprescindible para unas buenas vacaciones.

Si se va a un apartamento en la playa, a las fiestas del pueblo, a visitar Europa, de excursión por la montaña, sea cual sea el destino que se elija, siempre hay que comer bien y ¿qué no puede fallar? Un buen jamón Ibérico.

Tan importante es el jamón ibérico en cualquier viaje que hasta la selección olímpica española se ha llevado jamón ibérico para todos los deportistas. Así que en las vacaciones, junto a la buena salud, tampoco puede faltar el jamón ibérico.

Para encontrar buen jamón ibérico, resulta que hay una web que vende el jamón ibérico hasta un 50% más barato que el supermercado líder de España.

Existe y merece la pena descubrirla. Aquí está: un jamón de cebo 50% ibérico loncheado a cuchillo a menos de 50 €/kg. Lo más barato que hay en los supermercados está en 75 €/kg.

¿Por qué esa diferencia de precio? Según explican los expertos, es todo cuestión de costes y márgenes. Si el jamón se envía directo del productor, pues se ahorran muchos costes y se reducen los márgenes. Así de sencillo.

No hay duda, estas vacaciones, salud y jamón ibérico.