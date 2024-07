Las XXV Jornadas Medievales estrenan su declaración como Fiesta de Interés Turístico regional

En tres intensos días, 12, 13 y 14 de julio, la coorganización del Ayuntamiento de Sigüenza y de la Asociación Medieval, ha preparado un programa que cuenta con 36 epígrafes, para no dar un respiro ni a seguntinos, ni a visitantes. Fiesta de Interés Turístico Provincial, y ahora también Regional, la ciudad y su comarca esperan, en esos días, llegar a la plena ocupación en una celebración que pone en valor la historia y el patrimonio seguntinos como ninguna otra.

Sigüenza. 01 de julio de 2024. La ciudad de Sigüenza ya está preparada para celebrar sus XXV Jornadas Medievales, y para recibir a los miles de visitantes que, con este motivo, se dan cita en la ciudad del Doncel cada año.

Las de 2024 van a ser las primeras de su ya larga historia (desde 1999) que cuentan con el reconocimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha como Fiesta de Interés Turístico Regional, tal y como se publicó el pasado 8 de febrero en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Así, esta fiesta, que reúne cada año a más de 20.000 visitantes, estrenará su calificación de Interés Turístico Regional los próximos días 12, 13 y 14 de julio.

El Ayuntamiento de Sigüenza y la Asociación Medieval Seguntina han preparado, para ello, un amplio programa de eventos, con nada menos que 36 epígrafes en poco más 60 horas a lo largo del fin de semana, en los que son los propios seguntinos quienes recrean la historia medieval de Sigüenza, con las calles y plazas del centro histórico de la ciudad y sus principales enclaves patrimoniales como escenario.

Si tradicionalmente ha sido la Asociación la encargada de la organización de las jornadas, este año y por primera vez, el Ayuntamiento toma parte activa en la organización de buena parte de los actos.

A este motivo se une también, en 2024, el del IX Centenario de la Reconquista de la ciudad, acaecida, precisamente, durante la Edad Media, si bien tres siglos antes de que se produjeran los hechos que se recrean tradicionalmente en las Jornadas Medievales.

El personaje central en torno al que se articulan las Jornadas Medievales es el de doña Blanca de Borbón (1339-1361), una princesa francesa casada por intereses de estado con Pedro I, el Cruel. A los pocos días del matrimonio, este la repudió. Y, para evitar una revuelta en su contra, liderada por su hermanastro, Enrique de Trastámara, Pedro I confinó a la reina en el castillo seguntino acompañada de una pequeña corte, durante cuatro años, antes de su traslado a Andalucía previo a su muerte en Medina Sidonia, en Cádiz.

Todavía hoy, su desdichada historia despierta la melancolía y un profundo sentimiento de comprensión y piedad de los seguntinos, similar al que debieron sentir por ella en el siglo XIV. Y es por ello por lo que se recrean, con gran cariño, algunos hechos históricos acaecidos en Sigüenza, en los mismos lugares donde realmente sucedieron, e incluso otros que no ocurrieron en la ciudad, como la muerte de Pedro I El Cruel.

A la propia recreación histórica que llevan a cabo los seguntinos de la desdichada suerte de doña Blanca de Borbón, se une uno de los mercados medievales más concurridos, dotados y amplios de la provincia de Guadalajara, con cerca de cien puestos diseminados por la plaza del Obispo Don Bernardo, la plaza y calle Mayor y en el entorno del Castillo-Parador. Durante los tres días de las Jornadas Medievales, las calles de la ciudad se llenan de colores, vestidos, sonidos y aromas medievales.

Mercado e historia se complementan, a lo largo de los tres días, con actuaciones musicales y teatrales, exhibiciones de cetrería y de juglares y juegos populares, justas a caballo, exhibiciones de esgrima, e incluso con la llegada de las brujas. Magia, títeres, teatro, danzas se suceden, aquí y allá, en calles y plazas que son el mejor atrezo para cada una de ellas. Este año participan Grimorium, Gálata, Xalamut, Baucan, Dulzaineros de Alcalá y Grupo Grehiza.

Para que los visitantes conozcan la historia, tradicionalmente se presenta a los personajes históricos en la jornada del viernes, 12 de julio. Son ellos mismos -representados por los seguntinos de la Asociación Medieval- quienes lo hacen, para ayudar al visitante a seguir la narración de los hechos que se va desgranando en el programa -muchos de ellos históricos-.

Para el viernes, está previsto, además, un concierto de música medieval del grupo Grimorium y su magia musical, con densas nubes de humo, y sus instrumentos como el davul, o tambor medieval, la gaita gallega, la zanfoña, la gaita alemana y la gaita francesa.

Uno de los momentos más esperados, verdadero pistoletazo de salida de las Jornadas Medievales, es el del desfile, que este año comenzará el sábado, 13 de julio, a las doce de la mañana. Será entonces cuando la monumentalidad de la ciudad se ponga, de nuevo, al servicio de los personajes del siglo XIV que recorrerán sus principales calles y monumentos. En el desfile son siempre bienvenidas todas aquellas personas, que al paso de doña Blanca y de don Pedro, quieran unirse en el paseo por el Casco Histórico de Sigüenza, caracterizados de época.

El recorrido se inicia en la Plaza de Don Hilario Yabén y atraviesa el corazón de la ciudad medieval, precedido por caballeros y espadachines. Especialmente sobresalientes son las imágenes que los reyes y su séquito componen a su paso por la catedral, que acaba de conmemorar el pasado 19 de junio, el 855 aniversario de su consagración por parte del obispo Joscelmo; la Plaza Mayor, las iglesias de Santiago y San Vicente, y finalmente, el Castillo. Visitantes y personajes viajan siete siglos atrás, sirviéndose, para ello, del mejor escenario posible.

Es precisamente en la Plaza del Castillo donde quedará instalada una exposición sobre el ajuar del caballero, que se hará guiada en diferentes momentos de las Jornadas Medievales. A lo largo de la tarde del sábado, el teatro de calle, la música y la magia de los grupos participantes llegarán a diferentes y recoletas calles y plazas de Sigüenza, con performances en las que las piedras de la ciudad serán, de nuevo, un protagonista más. A las 17 horas está prevista la actuación de otro grupo de música medieval; Xalamut, que combina en sus espectáculos la tradición oriental y la occidental.

Por la tarde, el sábado, y además del aula de naturaleza, con vuelo libre de rapaces y charlas de concienciación medioambiental, tendrá lugar el tradicional palenque en las Eras del Castillo, que protagonizará el Club Deportivo Caballeros del Alarde. Y, cuando por fin se oculte el sol, llegará la Noche del Embrujo. Comparsas de brujas, esqueletos, damas blancas y negras, elfos y otros habitantes nocturnos de la ciudad, dan rienda suelta a sus fechorías, recorriendo sus calles medievales hasta la Plazuela del Doncel para realizar allí sus ceremonias y bailes rituales.

Ya el domingo, llegará el destierro de Doña Blanca, y la recreación de la lucha de Pedro I con Enrique de Trastámara, con la intervención de Du Guesclin, aunque realmente este combate se produjera en Montiel (Ciudad Real). También este año se consolida la nueva escena, introducida el año pasado, para la mañana del domingo, como es el acompañamiento del cadáver de Don Pedro hasta el atrio de la catedral, que se producirá después del destierro de doña Blanca, siendo, este último, otro hecho real.

El final de las Jornadas llegará con la música del Grupo Gálata, en la Plaza del Castillo. Tradicionalmente, la tarde del domingo se dedica a los niños. Este año, el teatro infantil de Iluna Producciones, y la representación de la obra “Salvemos los cuentos”, pondrá el colofón a un fin de semana que también cuenta con muchos epígrafes dedicados a los más pequeños, incluida una batalla de globos y espadas de gomaespuma.

En resumen, de viernes a domingo, la ciudad lucirá sus mejores galas, volviendo a reivindicar un tiempo en el que fue escenario de toma de decisiones trascendentes en la historia de España, precisamente en el año en el que se cumple el IX Centenario de la reconquista de la ciudad. La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, destaca la relevancia de la declaración como fiesta de Interés Turístico Regional, "algo que, sin duda, y gracias al apoyo de la JCCM, dará aún más visibilidad a esta fiesta tan emblemática y que además este año celebra su 25ª edición", y anima a seguntinos y visitantes “a ver la ciudad con otros ojos, con los ojos de la historia, poniendo en valor nuestro patrimonio histórico, monumental, etnográfico y documental en un fin de semana que promete ser inolvidable”.

PROGRAMA DE LAS XXV JORNADAS MEDIEVALES DE SIGÜENZA Viernes, día 12 de julio 23:30 h. Plaza Mayor: Concierto del Grupo Gálata.

00:00 h. Plaza Mayor: Presentación de personajes de las Jornadas Medievales.

Continuación del Concierto.

Sábado, día 13 de julio 12:00 h. DESFILE MEDIEVAL. Con participación libre para todo el que asista vestido de la época. Recorrido: Plaza D. Hilario Yaben, c/ Cardenal Mendoza, c/ Mayor, c/ Travesaña Alta, Plazuela de la Cárcel, Puerta de Hierro, c/ Portal Mayor, c/ Castillejos, Plaza del Castillo y Patio de Armas.

Patio de Armas: Manifiesto de la Reina D.ª Blanca de Borbón. Saludo de bienvenida de las XXV Jornadas Medievales.

Representación de todos los grupos participantes en el desfile: Grimorium, Gálata, Xalamut, danza del vientre, Cetreros, malabaristas, magos, Baucan Dulzaineros de Alcalá y Grupo Grehiza.

12:00 h a 21:00 Plaza del Castillo. “El ajuar de caballero”.

12:00 h a 14:00 h.y de 19:00 h.a 21:00 h. Plaza del Castillo. Tiro con Arco. 13:15 h a 14:00 h. Plaza del Castillo. Exhibición de combates medievales a pie. 13:30 h. Plaza del Castillo. Exposición continua de aves rapaces.

13:30 h. Plazuela de la Cárcel. Teatro de calle itinerante con títeres.

13:30 h. Plaza Mayor. Teatro de calle itinerante con magia.

14:30 h. Plazuela de la Cárcel. Teatro de calle itinerante con magia.

14:30 h. Plaza Mayor. Teatro de calle itinerante con títeres.

17:00 h. Pasacalles por el casco histórico. Gálata.

17:00 h. Plaza Mayor. Música medieval en vivo por el grupo “Xalamut”.

17:00 h a 18:00 h. Plaza del Castillo. Exhibición de combates medievales.

18:00 h. Plaza del Castillo. Batalla infantil con espadas de goma espuma y catapultas de globos de agua de tamaño real.

18:30 h. Plaza Mayor. Desfile del Rey Pedro I, la Reina Doña Blanca de Borbón y su séquito a las Eras del Castillo. Acompañados de los grupos Dulzaineros de Alcalá, Grimorium y Baucan.

19:00 h. Eras del Castillo: Espectáculo de vuelo libre de rapaces y charlas de concienciación medioambiental.

19:30 h. Plazuela de la Cárcel. Teatro de calle itinerante con títeres.

19:30 h. Plaza Mayor. Teatro de calle itinerante con magia.

20:00 h. Palenque en las Eras del Castillo. Torneo por CLUB DEPORTIVO CABALLEROS DEL ALARDE.

21:00 h. Plazuela de la Cárcel. Teatro de calle itinerante con magia.

21:00 h. Plaza Mayor. Teatro de calle itinerante con cuentacuentos.

21:00 h. Eras del Castillo. Asedio al Castillo por los partidarios de Dª Blanca de Borbón y Don Pedro I el Cruel.

22:30 h. Plaza del Castillo. Animación musical y danza del vientre por el grupo“Xalamut”.

23:00 h. Noche de Embrujo. Salida de la Fuente de los Cuatro Caños, recorriendo el casco histórico hasta la plaza del Doncel, las Brujas recrearán los turbios años del reinado de Pedro I, acompañadas de la Batucada Banda de la Vera Cruz. Se incentiva la participación directa de todas/os los que vengan ataviados para la ocasión.

23:30 h. Plaza Mayor: BAILE DE LAS ÁNIMAS: Balconada del Ayuntamiento GRUPO DULZAINEROS DE ALCALÁ.

00:00 h. Plaza Mayor: Concierto de Música: GRUPO “Grimorium”.

Domingo, día 14 de julio 11:00 h. Pasacalles con músicos, Xalamunt, bailarinas, malabares. 11:30 a 19:00 h. Plaza del Castillo. Exposición continua de aves rapaces. 11:00 a 19:00 h. Plaza del Castillo. Campamento medieval.

12:30 h. Recorrido por el mercado. Espectáculo de magia.

12:00 h a 13:00 h.y de 17:00 h.a 19:00 h. Plaza del Castillo. Exhibición de tiro con arco.

12:30 h. Patio de Armas del Castillo: DESTIERRO DE LA REINA D.ª BLANCA y disputa entre los hermanos D. Pedro I y D. Enrique de Trastámara.

A continuación desde el Patio de Armas del Castillo hasta la Plaza Mayor, traslado de la Reina y despedida antes de su destierro a Medina Sidonia. Dulzaineros de Alcalá, Barromba y Xalamut.

13:00 h. Pasacalles por el casco histórico, Grupo Grimorium.

13:00 h. Plaza del Castillo. Acompañamiento del cadáver de don Pedro I hasta el atrio de la Catedral.

13:15 h. Plaza del Castillo. Batalla infantil con espadas de goma espuma y catapultas de globos de agua de tamaño real.

17:30 h. Plaza del Castillo. Grupo Gálata.

18:00 h. Plaza del Castillo. Espectáculo de vuelo libre de aves rapaces y charlas de concienciación medioambiental.

19:00 h. Plaza Mayor: Teatro Infantil. “Salvemos los cuentos”. Iluna Producciones

19:00 h. Cierre de Jornadas 2024 por el Excmo. Ayuntamiento, presidente y Junta Directiva de la Asociación Medieval.