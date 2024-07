Durante la última década, los vídeos de moda han tomado espacios dentro de las principales redes sociales, para captar nuevas audiencias, presentándoles un nuevo género audiovisual que se nutre de la publicidad, el videoclip musical y el documental, entre otros géneros. Este nuevo formato ha representado para las grandes marcas de moda una clara estrategia de branding que va mucho más allá del marketing tradicional. Pero para conseguir un resultado efectivo es crucial contratar los servicios de realizadores especializados como los que conforman el equipo de The Feelms Studio.

Gestión de vídeos de moda que despiertan conexiones profundas e inspiración En The Feelms Studio se trabaja cada vídeo de moda bajo un enfoque orientado a captar una audiencia que, más allá de comprar ropa o accesorios, está ávida de contenidos que le generen conexiones profundas e inspiración. Por ello, es fundamental la creación de piezas audiovisuales que reflejen características como la elegancia, la vanguardia, la autenticidad, la sofisticación, la esencia urbana, la creatividad y, en general, todas aquellas que representen los valores de cada marca. Sobre la base de este concepto, el estudio y su director Borja Respal han sumado su talento y servicios a proyectos de gran impacto para revistas de renombre internacional.

El estilo y la elegancia de las celebridades en los vídeos de moda de The Feelms Studio A la fórmula que define la alta factura de las producciones de este estudio audiovisual, fundamentada en el trabajo de un equipo de realización altamente cualificado, se le suma la participación de figuras icónicas del mundo del show business y las pasarelas como Monica Bellucci, Olga Kurylenko, Jessica Chastain, Bar Refaeli, Sara Carbonero, Aitana, Andrés Velencoso o Sebastián Yatra, entre otros.

Esta fórmula que se resume en pasión, creatividad y atención a los detalles en la gestión de cada vídeo de moda, ha convertido a The Feelms Studio en modelo de buen gusto y originalidad en este sector.