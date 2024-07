Crear una empresa offshore en Panamá en pocos días

¿Qué es una Sociedad Anónima o Corporación Offshore en Panamá?

Las Sociedades Anónimas o Corporaciones Offshore en Panamá son una opción atractiva para inversionistas internacionales que buscan optimizar su estructura corporativa y aprovechar beneficios fiscales significativos. Reconocidas como un excelente instrumento de planeamiento fiscal a nivel global, las sociedades anónimas panameñas, también conocidas como IBCs (International Business Companies), son ampliamente utilizadas por sus beneficios fiscales y su flexibilidad operativa, especialmente en el ámbito offshore.

Beneficios de establecer una sociedad offshore en Panamá Confidencialidad Total: Los accionistas permanecen anónimos, solo registrados en el libro de acciones. La estructura legal panameña asegura la privacidad y protección de datos.

Exención de Impuestos: No se pagan impuestos sobre ingresos generados fuera de Panamá, bajo el principio de territorialidad fiscal. Esto incluye ingresos por actividades comerciales, financieras o de cualquier naturaleza, siempre que se realicen fuera del país.

Operación Eficiente: No se requiere presentar declaraciones financieras o comerciales ante las autoridades panameñas. Esto simplifica el cumplimiento y reduce la carga administrativa para los inversionistas.

Flexibilidad y Control: Las reuniones de junta pueden realizarse en cualquier parte del mundo y de manera virtual. Además, se permite el uso de poderes generales no registrados para la gestión de las actividades empresariales.

Incentivos estratégicos para emprendedores en Panamá Panamá ofrece una serie de incentivos diseñados para fomentar la inversión y el emprendimiento:

Zonas Francas: Las empresas establecidas en zonas francas están exentas del pago de impuestos sobre la renta, ITBMS y otros impuestos similares. Esto facilita la manufactura, el almacenamiento y la distribución de bienes.

Ley de Fomento Industrial: Las empresas que invierten en la producción de bienes y servicios en Panamá pueden beneficiarse de exenciones fiscales por hasta 15 años, incluyendo el impuesto sobre la renta, ITBMS, impuesto de inmuebles y otros impuestos similares.

Apoyo Empresarial: Programas como el Programa de Emprendimiento y Competitividad (PEC) y el Programa de Desarrollo Empresarial (PROPYME) ofrecen asesoramiento especializado, capacitación empresarial y acceso a financiamiento para nuevas empresas.

Acceso Global: Panamá ha firmado varios Tratados de Libre Comercio (TLC), lo que facilita el acceso a nuevos mercados y reduce las barreras arancelarias para las empresas.

Panamá como centro tecnológico Por esta razón, Panamá se ha convertido en un centro y principal punto de encuentro para muchas empresas tecnológicas que buscan expandir sus negocios o potenciar sus operaciones de servicios tecnológicos.

Facilidad para Hacer Negocios en Panamá

Hacer negocios en Panamá es relativamente fácil en comparación con otras economías de la región. El país registró una leve recuperación y se ubicó en el puesto 79 en el índice Doing Business del Banco Mundial de un total de 190 economías. Esta posición refleja un entorno favorable para la inversión y el desarrollo empresarial, facilitando procedimientos para la creación y operación de empresas. A la hora de crear una empresa en América Latina, teniendo en cuenta el número de trámites y el número de días que conlleva empezar un negocio, Panamá resulta el primero del ranking.

Constitución Rápida y Protección de Activos

La sociedad anónima panameña puede constituirse en tan solo tres días, promoviendo así nuevas inversiones de manera eficiente. Reconocida como un instrumento ideal para la protección de activos, puede operar como compañía holding o poseer una variedad de activos con ventajas fiscales y jurídicas.

Aplicaciones Estratégicas de las Sociedades Anónimas en Panamá

Además de sus beneficios fiscales y de protección de activos, las sociedades anónimas panameñas son reconocidas por su versatilidad en el ámbito internacional. Ampliamente utilizadas como vehículos para la inversión extranjera, estas entidades pueden servir como estructuras eficientes para la gestión de patrimonios familiares, la realización de negocios internacionales y la planificación sucesoria.

Asesoramiento Especializado y Próximos Pasos

Los expertos experimentados lo asesorarán sobre todos los aspectos de hacer negocios en Panamá y lo ayudarán con todos los documentos necesarios. No dudar en reservar una consulta gratuita. Enviar un correo electrónico a procesos@panleb.com y se pondrán en contacto de inmediato.

Página web: www.panleb.com Contacto aquí