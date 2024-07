I.T. Europe Abogados , especialistas en divorcios y medidas paternofiliales

En el ámbito legal, el Derecho de Familia es una de las áreas más complejas y delicadas, por lo que contar con el apoyo, asistencia y asesoramiento de un despacho especializado en este ámbito puede resultar clave para afrontar y resolver situaciones que pueden afectar la vida familiar de una persona. En ese sentido, Pelayo Jardón Pardo de Santayana, de I.T. Europe Abogados, se distingue por contar con una dilatada experiencia en la gestión de una extensa variedad de procedimientos familiares, que van desde divorcios y separaciones, hasta reclamaciones de filiación, y que ofrece atención y soluciones especializadas en cada uno de los casos.

¿Podría compartir la historia de su despacho y cómo se especializó en Derecho de Familia?

Desde que estudié Derecho fue sin duda una de las materias que más me atraían, que más fácilmente me resultaba comprender y memorizar, quizá por su alto componente emocional y también por su rápida permeabilidad con respecto a los cambios sociales. Por ello, después de doctorarme en Derecho decidí especializarme en este sector, que es el que más me gusta y en el que más cómodo me encuentro.

¿Cuál es la filosofía que guía su trabajo y atención al cliente en los casos de familia?

El principio de mínima conflictividad, tratar de llegar a acuerdos consensuados y adaptables que eviten en lo posible el sufrimiento personal que llevan aparejados los procedimientos contenciosos. Dicho lo cual, si la actitud del contrario hace inevitable el conflicto, ni que decir tiene que nos empleamos a fondo en defender los derechos de nuestro cliente.

¿Qué tipos de servicios específicos ofrecen en el área de Derecho de Familia?

Estamos especializados en divorcios y modificaciones de medidas paternofiliales, así como en otras áreas relacionadas como las reclamaciones de filiación y el derecho de sucesiones; y, en el ámbito penal, la violencia contra la mujer, el maltrato en el ámbito doméstico u otros delitos como el de impago de pensiones.

¿Cómo abordan los casos de divorcio y separación para asegurarse de que los intereses de sus clientes estén protegidos?

Una comunicación fluida con el cliente es fundamental. Igualmente, es muy importante cierto matiz didáctico: explicar al cliente cuáles son los preceptos aplicables o las líneas jurisprudenciales para que comprenda cuál es la viabilidad de sus objetivos y las posibilidades de éxito en un potencial procedimiento contencioso.

¿Qué enfoque utilizan para manejar disputas sobre la custodia de los hijos?

En primer lugar, seguimos el principio del interés superior del menor; anteponer los intereses de los hijos menores a los de los progenitores. Y en segundo término, equilibrar los intereses de ambos progenitores.

¿Cómo asesoran a sus clientes sobre las medidas paternofiliales definitivas?

Poniendo el acento tanto en la viabilidad como en la durabilidad de tales medidas; que sean medidas lo suficientemente realistas y flexibles como para que puedan prolongarse en el tiempo sin tener que ser modificadas a corto plazo.

¿Podrían explicar cómo manejan los casos de jurisdicción voluntaria dentro del Derecho de Familia?

En general no es necesaria la intervención de abogado y procurador para los expedientes de jurisdicción voluntaria. No es que la ley establezca un criterio uniforme, pues deja el carácter preceptivo de la intervención de abogado y procurador a cada caso concreto.De ahí que, por norma, informemos en primer lugar al cliente de la posibilidad, en su caso, de interponer el expediente de jurisdicción voluntaria por su cuenta. No obstante, hay veces que el cliente prefiere que asumamos nosotros su defensa, porque se siente más arropado, máxime en casos que afectan a personas vulnerables.

¿Qué experiencia tienen en manejar acciones de reclamación de filiación y cuáles son los pasos clave en estos casos?

Tenemos experiencia tanto en asuntos de reclamación como de impugnación de filiación. Hay dos cuestiones clave en estos procesos. La primera es el principio de prueba que se requiere aportar para que se acepte la correspondiente demanda. Y la segunda es la prueba biológica en sí, que actualmente es posible realizar sin causar molestia alguna, en un corto período de tiempo y con una fiabilidad altísima. A este respecto, no hay que olvidar el tratamiento que dan la ley y la jurisprudencia a la negativa injustificada del demandado a realizarse la prueba biológica, negativa que puede dar lugar incluso a declarar la filiación si existen otros indicios relevantes.

¿Cómo abordan las acusaciones y denuncias falsas en casos de Derecho de Familia?

Es un problema que desgraciadamente existe y que hay que tratar con suma delicadeza. Lo más importante es poder demostrar la perpetración e intrumentalización de la denuncia falsa, hacer acopio de pruebas contundentes, como conditio sine que non para proceder contra el presunto culpable. No es suficiente que nosotros tengamos claro que ha habido una denuncia falsa; sino que podamos demostrarlo ante el juez.

¿Qué innovaciones han implementado en su despacho para mejorar la atención y el servicio en casos de Derecho de Familia?

Volveríamos a la piedra angular de la relación abogado-cliente: diálogo sincero, diálogo provechoso; no escatimar ese tiempo precioso en el que el cliente nos transmite sus circunstancias y sus inquietudes, tratar de interiorizar el escenario jurídico ante el que nos hallamos y optimizar las posibilidades de cada asunto concreto.

¿Cuáles son las tendencias futuras que anticipan en esta área del derecho y cómo se están preparando para ellas?

Mucho se está hablando ahora de la inteligencia artificial, de los avances que se están experimentando en el mundo jurídico. Qué duda cabe que tiene ya y tendrá aún más en el futuro una repercusión notable en nuestro trabajo. Ello no quita para que el componente humano y emocional, la empatía sean insustituibles.

¿Qué medidas toman para garantizar una comunicación efectiva y transparente con sus clientes durante los procesos legales?

