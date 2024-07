R&A explica cómo se calculan los créditos de formación bonificada para empresas que ofrece Fundae

Gracias a las bonificaciones que ofrece Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), en España las empresas pueden acceder a un crédito de formación. A su vez, estos recursos se utilizan para reducir las cotizaciones en la Seguridad Social. En particular, esta iniciativa permite que las organizaciones ofrezcan a sus empleados formación de calidad a coste reducido e incluso gratis.

R&A Formación Bonificada A propósito de esto, los profesionales de R&A, una consultora especializada en formación bonificada para empresas ubicada en Alicante, advierten que pese a las ventajas de esta metodología, una gran cantidad de compañías no usan los créditos disponibles. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, hay empresas que desconocen el programa. Otras quieren evitar los trámites o no disponen de tiempo para que los empleados participen en cursos. También hay compañías que tienen dudas acerca de cómo calcular crédito Fundae.

Limitaciones a la hora de bonificar Los expertos de R&A explican que en algunas empresas existe la creencia errónea de que se puede bonificar la totalidad de los costes de formación. Aunque en ciertos casos esto es posible, se debe considerar la existencia de limitaciones.

En este sentido, Fundae establece un importe máximo a bonificar por cada formación. Las cantidades están claramente determinadas en una serie de módulos clasificados en función de la especialidad, la dificultad y la metodología del curso.

Ahora bien, antes de aplicar por la formación bonificada para empresas, es necesario informar una serie de datos sobre los participantes y los costes, entre otros aspectos. Posteriormente, la app de la Fundae calcula el monto máximo que la empresa puede bonificar, que será el menor de tres categorías: crédito disponible, costes incurridos en el desarrollo de la formación y límite de costes.

Formación a coste cero Puntualmente, los asesores de R&A explican que cuando el coste de un curso es inferior al crédito disponible, la empresa puede bonificar el 100 %. En estos casos, la formación se desarrolla a coste cero.

En cambio, si se supera el límite, solo se puede bonificar una cuantía equivalente a los importes máximos establecidos por participante según el nivel y la modalidad de estudio. En otras palabras, si los gastos asociados al curso superan el crédito disponible, la empresa debe asumir la diferencia.

Por otra parte, Fundae admite la bonificación de costes directos de la formación, como retribución de docentes, alquiler de aulas y desarrollo de medios didácticos. Lo mismo sucede con costes indirectos como agua, energía eléctrica y limpieza, entre otros servicios. En cualquier caso, no se debe exceder el 10 % del valor total de la formación.

Por último, se puede bonificar la organización del curso cuando se acudió a una empresa externa para ello. Este coste también puede oscilar entre el 10 % y el 20 % dependiendo del tamaño de la empresa. Cabe destacar que es fundamental hacer una planificación basada en los importes máximos a bonificar, para tener claro si la formación será a coste cero y ser consciente de los gastos que se deben asumir.

Con el apoyo de los profesionales de R&A es posible acceder a planes de formación bonificada para empresas y solventar cualquier tipo de duda al respecto.