Centro Estética El Pilar ofrece tratamiento láser para eliminar estrías

Las estrías suelen aparecer en diferentes áreas del cuerpo, en especial, en el abdomen, los muslos, las caderas o los glúteos, convirtiéndose en un problema estético que afecta a muchas personas.

A pesar de que eliminar estrías de forma definitiva puede ser todo un reto, existen diversos tratamientos estéticos que pueden ayudar a reducirlas y suavizarlas con un alto porcentaje de éxito.

Uno de los métodos más eficientes lo ofrece el Centro Estética El Pilar. Equipados con aparatología de vanguardia en el sector de la estética ofrecen variedad de tratamientos personalizados que ayudan a corregir las imperfecciones corporales de sus pacientes de forma eficaz.

Eliminar estrías con láser en el Centro Estética El Pilar en Madrid Las estrías son cicatrices en la piel que se producen cuando la dermis se desgarra debido a un estiramiento brusco de sus tejidos. Sin embargo, existen tratamientos estéticos que ayudan a regenerar la piel, consiguiendo aclarar gran parte de estas lesiones.

En Madrid, el Centro Estética El Pilar utiliza láser de neodimio Yag de alta potencia que permite personalizar el tratamiento según el tipo de piel y estría del paciente. La efectividad que ha demostrado este aparato se debe a que calienta la zona afectada de la piel, estimulando la formación de colágeno y la circulación de la sangre, lo que hace que la piel se torne más firme y elástica y se atenúen las estrías.

Cabe destacar que la sesión tiene una duración aproximada de media hora y no resulta dolorosa para el paciente. El láser que se aplica varía dependiendo de la lesión de cada paciente. Si las estrías son recientes, se utiliza láser colorante pulsado, mientras que, cuando se trata de estrías ya cicatrizadas, recurren al láser fraccionado no ablativo. La tecnología también es eficiente para eliminar diferentes tipos de estrías como blancas, rojizas, atróficas, de distensión y gravídicas.

El número de sesiones del tratamiento dependerá del tipo de estrías de cada paciente. En cuanto al periodo de recuperación total, puede durar entre 2 a 3 días, por lo que el paciente puede volver a su rutina diaria con toda normalidad.

Resultados visibles en poco tiempo Desde Centro Estética El Pilar aseguran que los resultados de la eliminación de estrías con láser pueden percibirse desde la sesión inicial. No obstante, es a partir de la tercera sesión cuando las estrías comienzan a atenuarse de forma definitiva.

El éxito en el tratamiento dependerá del tipo de piel y de la correcta aplicación del procedimiento. Por esta razón, la importancia de ponerse en manos de un equipo de profesionales como los esteticistas del centro estético en Madrid, quienes a partir de una valoración gratuita del paciente determinan el tratamiento más eficiente para corregir estas molestas marcas que aparecen en la piel.