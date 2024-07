Revolución en la interacción con plantas industriales, comunicación natural y eficiente a través de inteligencia artificial

Desarrollan una herramienta innovadora que facilita la comunicación con la planta, convirtiéndola en una experiencia tan sencilla y natural como conversar con un compañero de equipo.

Se trata de una iniciativa que ha coordinado Ametic, y ha sido desarrollado por las empresas Amaisys Technologies, Bexreal e IDEA Ingeniería. Además, ha contado con la colaboración de secpho aportando su visión como clúster de deep tech.

CoPilot o DIGITAL TWIN COPILOT se enmarca en el programa de apoyo de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras y es beneficiario de los fondos Next Generation EU canalizados por el Ministerio de Industria y Turismo para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española.

Barcelona, julio 2024- El proyecto ha tenido como objetivo desarrollar e implementar una interfaz de lenguaje natural para el software de gemelo digital industrial, permitiendo a los usuarios interactuar con los datos de planta de manera intuitiva y eficiente. Mediante el uso de lenguaje natural, los usuarios pueden obtener respuestas comprensibles, gráficos y tablas visuales, referencias a documentos y conclusiones generadas por el gemelo digital.

CoPilot surge como una iniciativa pionera cobrando vida en la plataforma BIM Digital Twin, de IDEA Ingeniería, uno de los partners del proyecto. Se concibe como un aliado inteligente, dotado de tecnología de vanguardia en inteligencia artificial generativa, el Large Language Model (LLM), diseñado para mejorar la interacción con el gemelo digital de una instalación industrial.

Con esta herramienta innovadora se facilita la comunicación con la planta, convirtiéndola en una experiencia tan sencilla y natural como conversar con un compañero de equipo. Permite a los usuarios acceder fácilmente a datos cruciales, desde programaciones de mantenimiento hasta señales en tiempo real y detalles de los activos.

El proyecto ha tenido como objetivos principales varios aspectos clave para mejorar la interacción y el acceso a la información. En primer lugar, se ha buscado una interacción intuitiva, permitiendo a los usuarios comunicarse con el gemelo digital utilizando lenguaje natural, lo que elimina la necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. En segundo lugar, se ha enfocado en ofrecer acceso a información comprensible, proporcionando respuestas claras y fáciles de entender para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas.

Además, la interfaz desarrollada permite la visualización de datos a través de gráficos y tablas visuales, presentando la información de manera atractiva y accesible. También se ha incluido la posibilidad de acceder a referencias documentales, facilitando el acceso a documentos relevantes y específicos. Por último, el gemelo digital no solo se limita a mostrar datos, sino que también genera conclusiones y análisis avanzados, mejorando así la comprensión y optimización de los procesos.

En definitiva, la integración de Digital Twin COPILOT con BIM Digital Twin es un gran salto en la gestión de activos digitales, optimizando la toma de decisiones y elevando la eficiencia operativa en un entorno industrial seguro y avanzado.

Es una iniciativa financiada con los fondos Next Generation EU canalizados por el Ministerio de Industria y Turismo, dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales innovadoras, cuyo objetivo es digitalizar la industria.