No todo es turismofobia, se necesita un modelo turístico racional

El alcalde de Calvià interviene en el VII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística en Jerez, Cádiz.

"No debemos calificar como turismofobia cualquier pensamiento o actitud que simplemente cuestione el actual modelo turístico. Es importante entender esa sensibilidad y empatizar con ella. Hay que proyectar la necesidad de un modelo turístico racional, evitando la referencia constante a la turismofobia sin confundir la parte con el todo de ese movimiento". Así se ha expresado este jueves el alcalde de Calvià y presidente de la AMT (Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa) en el VII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística celebrado en Jerez, Cádiz. El encuentro se celebra cada dos años organizado por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES). La premisa de esta edición es mostrar las mejores prácticas que se están llevando a cabo en el escenario turístico, en materia de calidad y sostenibilidad, para aprender de ellas, aplicarlas y evolucionar hasta adaptarse a las necesidades del cliente, de la sociedad y del entorno.

Amengual ha querido huir de posiciones polarizadas al resaltar que no pueden confundirse las movilizaciones y preocupaciones de parte de la sociedad sobre el acceso a la vivienda o al número de turistas que nos visitan con una oleada de turismofobia. Ha insistido en la necesidad de ser permeable a estos problemas y trabajar en la consecución de un modelo turístico racional para entender a aquellos residentes que se consideran invadidos o expulsados de sus ciudades.

El alcalde y presidente de la AMT ha esbozado una serie de líneas maestras que pasan por escalar la llegada de visitantes y romper la curva de estacionalidad, así como dar a conocer y poner en valor todo lo que la actividad del turismo aporta a la sociedad y economía por encima de sus posibles efectos negativos. Ha insistido en la búsqueda de la excelencia de la oferta en destino como medio para elevar el nivel adquisitivo de los turistas, primando la calidad por encima de la cantidad.

En otro orden de cosas, ha explicado la experiencia aplicada en Calvià para involucrar a las empresas del sector en iniciativas que redunden en el beneficio de los residentes. Ha citado los ejemplos del Mallorca Live Festival (que se celebra este fin de semana en el municipio con un cartel internacional de primera línea) o el ATP 250 Mallorca Championships que también recala en Calvià y cómo se ha conseguido compensar a la ciudadanía con descuentos exclusivos en las entradas. De la misma manera, el hotel temático Pirates Village Resort de Santa Ponça ha aportado 130 pases gratuitos de un día a sus instalaciones a familias de la zona con niños matriculados en la guardería municipal. Amengual ha recalcado la importancia de «facilitar la convivencia entre residentes y turistas después de unos años de cierto descontrol».

Cabe destacar que, en Baleares, el Gobierno autonómico ha creado un foro público-privado (la Mesa para el Pacto Político para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental) para tomar decisiones valientes. En la Mesa se encuentran representadas las instituciones, así como 140 agentes diferentes de la sociedad y la economía. Se proponen diversas medidas de aplicación inmediata —algunas ya en marcha— como ordenar y monitorizar los flujos turísticos mediante aplicaciones de IA en tiempo real, la reducción de plazas turísticas en Mallorca, la llegada de vehículos en Ibiza como ya se ha hecho en Formentera, o el paquete de medidas anunciado por Palma que afectan desde cruceros hasta Rent a Cars o apartamentos turísticos.

Respecto al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS, conocida como ecotasa) aplicado en Baleares, Amengual ha recalcado la importancia de utilizar los fondos recaudados en proyectos que mejoren el entorno urbano y los servicios a turistas y residentes. Gracias a la ecotasa junto a los fondos Next Generation, ha explicado cómo se ha podido financiar la compra de establecimientos hoteleros obsoletos en Calvià para su demolición. En su lugar se esponjarán las zonas maduras para dotarlas de equipamiento urbano que redunde en el beneficio de la comunidad.

Sobre la AMT Sol y Playa La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa nace en 2017 con la iniciativa de ocho destinos turísticos pioneros en España, como son Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. Los objetivos clave son el tratamiento de los problemas que afectan a la financiación de los municipios turísticos y al compromiso con la digitalización del sector, la sostenibilidad, la accesibilidad y la cooperación entre destinos.