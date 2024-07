La risa, el denominador común de todas las obras y sainetes de José Cedena.

Si hay algo que caracteriza toda la obra de José Cedena es la búsqueda de la risa como objetivo principal. Luego podrá introducir alguna crítica social en muchas de sus obras y sainetes, a veces, como él dice, hasta de manera subliminal, pero no cabe la menor duda de que lo que pretende el autor primordialmente, y así lo manifiesta, es hacer reír, hacer que la gente se olvide de los problemas cotidianos y pase un buen rato de risa durante todas las representaciones de sus obras o durante la lectura de sus libros.

Y no cabe duda de que lo consigue con creces, ya que todos los grupos que representan sus obras pueden dar fe de la hilaridad de las mismas.

Dice José Cedena que continuamente le preguntan que para cuando algo serio, pero él siempre contesta lo mismo: que mientras siga teniendo humor para hacer reír, solo quiere llevar alegría, que para penas ya tenemos bastante con las que nos trae la vida. Para José Cedena la risa es la mejor medicina y uno de los mayores privilegios de los que dispone el ser humano. Afirma incluso que para él no hay mayor placer en esta vida que arrancar una carcajada multitudinaria. Algo de lo que puede disfrutar muy directamente, ya que, además de ser autor, también actúa y dirige en La Corropla, compañía que se nutre exclusivamente de sus obras y sainetes.