3digits logra la especialización en ITSM de Atlassian

3digits acaba de obtener la insignia de ITSM Specialized Partner de Atlassian, una distinción que se otorga a los partners que han demostrado un alto nivel de competencia y experiencia en la implementación y gestión de servicios de tecnologías de la información (ITSM).

Este reconocimiento de gran relevancia, no solo valida la capacidad técnica de 3digits, sino que también resalta el compromiso de 3digits con las mejores prácticas y la excelencia en la entrega de servicios para optimizar la satisfacción y los resultados de sus clientes.

¿Qué es la gestión de servicios de TI (ITSM)? La gestión de servicios de TI, también llamada ITSM por sus siglas en inglés (IT Service Management), es la forma en la que los equipos de TI gestionan la prestación integral de servicios de TI a los clientes. Esto incluye todos los procesos y actividades necesarios para diseñar, crear, entregar y respaldar los servicios de TI.

Atlassian, empresa de software líder en el sector y reconocida globalmente por su suite de herramientas colaborativas y de gestión de proyectos como Jira, Trello o Confluence, entre otras, ha destacado en el ámbito de IT Service Management (ITSM) con soluciones que facilitan la gestión y entrega de servicios de TI. Su enfoque en ITSM está diseñado para ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia operativa, aumentar la satisfacción del cliente y reducir los costos operativos mediante la implementación de procesos estandarizados y mejores prácticas.

Los requisitos y beneficios de ser ITSM Specialized Partner Para convertirse en ITSM Specialized Partner de Atlassian, 3digits ha cumplido con una serie de requisitos rigurosos, como contar con personal certificado en las herramientas de Atlassian, garantizando el conocimiento y la habilidad necesarios para implementar y gestionar estas soluciones de manera efectiva; tener una experiencia comprobada de proyectos exitosos que demuestran su capacidad para mejorar los procesos en distintas organizaciones; adoptar las mejores prácticas del sector no solo técnicas sino también estratégicas y alineadas con los objetivos de negocio de sus clientes; y proporcionar el soporte y mantenimiento continuo para que las soluciones implementadas sean efectivas y se ajusten a las necesidades cambiantes de los clientes.

La insignia de ITSM Specialized Partner ofrece múltiples beneficios tanto para 3digits como para sus clientes, como la credibilidad y confianza que genera elegir un proveedor confiable y competente para entregar soluciones ITSM de alta calidad; acceder a recursos exclusivos de Atlassian, como el soporte técnico avanzado, oportunidades de formación continua y acceso anticipado a nuevas funcionalidades y actualizaciones de productos; contar con los conocimientos actualizados de las últimas tendencias en ITSM para ofrecer las soluciones más innovadoras y eficaces disponibles en el mercado; y ofrecer una ventaja competitiva y diferenciadora en el mercado para los clientes que buscan la mejor calidad en la gestión de servicios.

3digits, expertos en soluciones Atlassian desde 2011 La relación de 3digits con el fabricante de software se inició hace 13 años, cuando adoptaron Jira como estándar tras llevar a cabo una primera implantación interna para la evaluación del producto. En 2013 realizaron la primera implantación en un cliente de la administración pública local. Jira respondía a la perfección a la solicitud por parte del cliente de una herramienta para la planificación y monitorización de tareas, gestión de estados e incidencias y su histórico.

Desde entonces y hasta ahora, han implantado con notable éxito las soluciones del ecosistema de Atlassian en la administración pública a nivel local, autonómico y estatal, así como en distintos sectores del tejido empresarial, como la automoción, empresas de alquiler de coches, cadenas hoteleras y hoteles independientes, bancos de camas, agencias de viajes receptivas internacionales, etc.

Atlassian Gold Solution Partner por tercer año consecutivo Gracias a sus conocimientos avanzados de los productos de Atlassian y después de completar las certificaciones necesarias, en 2021 3digits lograron ser nominados como Silver Solution Partner de Atlassian. Recientemente, consiguieron un hito al ser reconocidos por tercer año consecutivo como Atlassian Gold Solution Partner. Esta prestigiosa distinción les sitúa en la élite del sector de partners nacionales. Asimismo, en la actualidad, han conseguido posicionarse como el primer Gold Solution Partner en el directorio de Atlassian de España, y están situados en el octavo lugar del total de partners, por encima de otras compañías globales.

Por otro lado, la insignia que acaban de obtener como ITSM Specialized Partner de Atlassian, demuestra la capacidad de 3digits para entregar soluciones de ITSM de primera clase y les acredita como refrentes (a nivel nacional e internacional) en la implementación de soluciones y procesos ITSM. Esto también se ve reflejado en el listado mundial de partners especializados ITSM, donde únicamente hay 65 empresas tecnológicas, entre las cuales están incluidos.