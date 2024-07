Todo lo que hay que saber sobre el nuevo programa CCO para directivos y empresarios

En las organizaciones actuales emerge una figura directiva de suma importancia para el desarrollo de las actividades cotidianas. Se trata del Chief Change Officer (CCO), o Director de Operaciones, quien está encargado de supervisar la productividad y calidad, de gestionar los recursos de una entidad, de establecer estrategias y una variedad de otras funciones vitales para el ecosistema empresarial.

En este sentido, en The Strategic Business School cuentan con un nuevo programa CCO para directivos y empresarios, donde los líderes podrán encontrar una estrategia ideal que sirva de catalizador de sus resultados.

Programa de formación para Chief Change Officer El éxito en cualquier organización se mide por los resultados que se tienen tanto a nivel externo como dentro de la propia estructura organizacional que la hace funcionar. Para esto, resulta fundamental diseñar e implementar estrategias de éxito que potencien cada una de las áreas y departamentos de una entidad, y el encargado de realizar estas acciones es el CCO.

En el nuevo programa Chief Change Officer de The Strategic Business School se enseña a los estudiantes a crear estrategias de éxito, basadas en experiencias reales del mundo empresarial. El programa es dirigido por verdaderos maestros del arte de la estrategia, que han probado su profesionalismo y éxito en el campo laboral. Estos profesionales predican desde el ejemplo con teorías y fundamentos, otorgando a quienes se forman una excelente plataforma para practicar lo aprendido.

De esta manera, y con un enfoque anticrisis, se enseña desde un entorno práctico algunos puntos esenciales en la dirección de empresas, tales como la comunicación, innovación, gestión del cambio, decisiones, equipos, productividad, negociación, resolución de conflictos, finanzas, etcétera.

Qué contiene el programa de formación CCO El programa Chief Change Officer está diseñado para que los propietarios, CEO o quienes ocupan altos cargos directivos puedan hacer prosperar su empresa en el corto y largo plazo, y superar cualquier tipo de obstáculo y crisis. Para esto, se ofrecen 10 sesiones en directo de consultoría grupal durante un año, 80 lecciones en píldoras de aprendizaje de 20 minutos, un cuaderno de trabajo después de cada lección y un canal de seguimiento para realizar preguntas en una comunidad privada.

Como bonus se otorgan 8 masterclasses de líderes del sector, 8 business case de empresas en las que los maestros han trabajado con soluciones reales, 365 Power Books, 12 workbooks exclusivos y un Dossier Leader Pro. Este informe comprende un sistema de autoevaluación para organizaciones, donde se presentan 800 variables posibles acerca de los diferentes fundamentos (8P) de una empresa, como el producto, proceso, persona, posicionamiento, planificación, progreso, presupuesto y poder.

Hoy en día, se necesitan empresarios y directivos que no solo asuman el mando de sus compañías con una mentalidad y enfoque innovador, sino que también sean capaces de resistir cualquier crisis y transformar todas las situaciones en oportunidades de crecimiento. Esto es algo de lo que precisamente fomenta el programa CCO de The Strategic Business School.