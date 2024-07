Llega a Madrid Smash Club By Briochef, un punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas Smash

Visitar un restaurante de hamburguesas es una experiencia que disfrutan los amantes de este popular emparedado que ha conquistado paladares en todo el mundo. Los establecimientos más cotizados ofrecen alternativas para todos los gustos, desde la clásica americana hasta opciones especiales y gourmet.

Además, utilizan ingredientes frescos y técnicas artesanales para la preparación, con el fin de que los comensales tengan una experiencia gastronómica única, donde cada bocado revele la dedicación a la excelencia culinaria. En Madrid, uno de los establecimientos que en la actualidad da mucho de qué hablar es Smash Club By Briochef, que recientemente abrió sus puertas en Paseo de la Florida 21.

Todo acerca del restaurante de hamburguesas Smash Club by Briochef Briochef es un restaurante de hamburguesas de ranking mundial considerado top burger de Madrid y de España en general, que nace de la idea de un amante hamburguesero y de los mestizajes culinarios. Este afamado local ha lanzado al mercado una nueva apuesta culinaria que mantiene a la expectativa a muchos comensales. Se trata de Smash Club, un local exclusivo donde se preparan smash burgers, un tipo de hamburguesa que se elabora a la plancha con una técnica especial para que la carne quede jugosa por dentro y crujiente por fuera.

El restaurante, antigua sede de Briochef, ha tenido una transformación significativa porque ahora es un espacio urbano dotado de una estética callejera, pero a la vez con un estilo exclusivo que le aporta estética y elegancia. Quienes lo visitan se pueden deleitar con un menú que incluye hamburguesas doble smash, triple smash, patatas fritas con una diversidad de toppings, entrantes y milkshakes para disfrutar el verano con mucho sabor.

Aunque el establecimiento abrió hace poco, ya es tendencia en las redes sociales. Los internautas coinciden en que todos los platos que se ofrecen son suculentos y que se come bajo un ambiente cool, con una excelente atención personalizada.

Las hamburguesas más vendidas Aunque el restaurante pone a disposición un menú variado, hay dos hamburguesas que hasta ahora han sido las más vendidas y son la The Club y la Oklahoma Tasty. Estas se pueden solicitar acompañadas de las patatas Club, que son las nuevas patatas fritas con mermelada de bacon y salsa spicy

La hamburguesa The Club es una doble smash rellena con doble queso cheddar americano, bacon, mermelada de bacon y salsa club spicy. Por su parte, la aclamada Oklahoma Tasty es una doble smash con doble cheddar americano, cebolla a la plancha estilo oklahoma y salsa tasty.

Además de burgers, los clientes se pueden deleitar con entrantes como, por ejemplo, tequeños al estilo venezolano, acompañados con salsa de guayaba o con un postre como un brownie con helado.

En conclusión, Smash Club By Briochef se perfila como un buen punto de encuentro para los aficionados de las smash burgers. Sin embargo, para quienes no pueden asistir o permanecer en el local, existe la posibilidad de optar por take away o un servicio de delivery.