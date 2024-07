El IOTT propone soluciones de estética ocular de vanguardia para las bolsas en los ojos y ojeras

Para quienes buscan mantener una apariencia vital y rejuvenecida, la estética ocular o blefaroplastia es una prioridad. Los ojos son una de las primeras características que las personas notan y ocupan un papel elemental en la comunicación no verbal.

Este órgano, y la piel que lo rodea, constituyen una de las principales áreas que exhiben signos de envejecimiento. Por lo tanto, si se preserva una buena estética ocular, no solo mejora el aspecto físico del rostro, sino que también contribuye a fortalecer más la confianza y seguridad personal.

En el Instituto Oftalmológico Tres Torres (IOTT) reconocen la importancia de la estética facial, y por eso han incorporado tratamientos avanzados que recomponen la zona y ayudan a que sus pacientes se vean y se sientan mejor.

Por qué aparecen las bolsas en los ojos y las ojeras La estética ocular es esencial porque los ojos son una de las características más destacadas y expresivas del rostro humano. Sin embargo, la presencia de bolsas y ojeras puede dar una apariencia de cansancio y envejecimiento prematuro que impacta negativamente en la autopercepción y en las interacciones sociales.

Estos constituyen uno de los problemas más comunes que afectan la estética ocular, como resultado de varios factores genéticos, orgánicos y ambientales. No es solo por el avance de la edad, sino también por el estrés y los hábitos poco saludables, como la falta de descanso y la mala alimentación que se refleja en las bolsas y ojeras.

Y es que la piel alrededor de los ojos es extremadamente delicada, al punto que resulta cinco veces más delgada que la del rostro en general, y cinco veces más fina que la del resto del cuerpo, según la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Con el tiempo y como consecuencia de los factores mencionados, los párpados se pueden caer y las órbitas se pueden hundir, lo que da lugar a las características bolsas y a esa hinchazón que tanto preocupa a muchos.

Eliminar las bolsas de los ojos para una buena estética ocular La eliminación de las bolsas en los ojos se puede ejecutar por medio de múltiples tratamientos, orientados a reducir la hinchazón y el hundimiento de las órbitas que rodean la zona. Uno de los más efectivos es el de la blefaroplastia que se desarrolla en el IOTT.

Mediante tecnología avanzada, el equipo del instituto oftalmológico aborda la blefaroplastia para remodelar la estética ocular y rejuvenecer al rostro en su conjunto. Esta técnica quirúrgica, basada en blefaroplastia láser, consiste en una intervención rápida y mínimamente invasiva, libre de incisiones visibles sobre la piel y de pronta recuperación.

En combinación con las criocoagulaciones, el tratamiento no requiere siquiera puntos de sutura y reduce la inflamación y los hematomas postoperatorios, además de acortar el periodo de reposo. Con estos procedimientos de vanguardia, el IOTT ofrece a sus pacientes soluciones efectivas y seguras para mantener y restaurar la belleza natural de los ojos.