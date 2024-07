El International Taste Institute entrega el premio Sperior Taste Award a Maíz Maya

El maíz ha sido un pilar fundamental en la cultura y gastronomía de Mesoamérica desde tiempos ancestrales. En la actualidad, su legado continúa vivo a través de productos como las tortillas de maíz blanco, que representan no solo una tradición culinaria, sino también un símbolo de identidad y orgullo. Recientemente, las tortillas de maíz blanco nixtamalizado de Maíz Maya han sido reconocidas con una estrella en el prestigioso "Superior Taste Award" otorgado por el International Taste Institute, un logro que reafirma la excelencia y autenticidad de este producto artesanal.

Tortillas de maíz blanco de Maíz Maya: una delicia auténtica Las tortillas de maíz blanco de Maíz Maya se han destacado en el competitivo mercado europeo gracias a su sabor inigualable y su proceso de elaboración tradicional. Estas tortillas están hechas con maíz nixtamalizado y cultivado en España a partir de semillas mexicanas. El proceso de nixtamalización, una técnica milenaria que mejora la digestibilidad y el valor nutritivo del maíz, es un paso crucial que Maíz Maya sigue con rigor para garantizar la autenticidad de sus productos.

El reconocimiento del "Superior Test Award" es un testimonio del compromiso de Maíz Maya con la calidad. Este premio, otorgado por un jurado compuesto por algunos de los mejores chefs y sommeliers del mundo, evalúa la calidad sensorial de los productos alimenticios, basándose en criterios como el sabor, la textura y la apariencia. Así, el éxito de Maíz Maya y sus tortillas de maíz blanco nixtamalizado no solo resaltan la calidad del producto, sino también el creciente interés y aprecio por la auténtica gastronomía mexicana en Europa.

Maíz Maya: compromiso con la calidad y la tradición Desde su fundación, Maíz Maya se ha dedicado a producir y distribuir productos mexicanos auténticos en toda España y Europa. Su catálogo incluye no solo tortillas de maíz blanco, sino también tortillas de maíz azul, tortillas fuego con un toque picante, verdes con nopal, totopos, tostadas, chalupitas, tlayudas y mucho más. Todos estos productos se elaboran con un cuidado meticuloso, respetando las recetas tradicionales y utilizando ingredientes de la más alta calidad.

Cabe destacar que el maíz utilizado por Maíz Maya se siembra y cosecha en las tierras de Valencia, bajo estrictos métodos de calidad. Asimismo, la empresa se enorgullece de su fabricación local, que combina técnicas ancestrales con controles modernos de calidad para ofrecer productos que no solo son deliciosos, sino también nutritivos y saludables.

En resumen, el "Superior Taste Award" recibido por Maíz Maya es un reconocimiento a la calidad excepcional de sus productos y, además, un reflejo de un fiel compromiso con la tradición y la innovación. Con una gran variedad de productos, desde salsas y chiles secos hasta masas y harinas, Maíz Maya acerca el sabor auténtico de México a las mesas europeas.