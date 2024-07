Gómez Sánchez Abogados, un despacho jurídico con especialistas en despidos colectivos

En un escenario laboral cada vez más cambiante, exigente e incierto, los despidos colectivos se han convertido en una realidad que afecta a miles de trabajadores en todo el mundo. Quienes atraviesan por esta lamentable situación se enfrentan muchas veces a situaciones de incertidumbre, angustia y estrés generado por la desinformación, por lo que es necesario contar con profesionales jurídicos que sean capaces de defender adecuadamente sus derechos.

En este sentido, Gómez Sánchez Abogados emerge como un despacho reconocido en Murcia por su amplia trayectoria y experiencia en derecho laboral. Estos atributos de su equipo multidisciplinar posicionan a la firma como uno de los principales referentes en la defensa de los derechos de las personas afectadas por la medida empresarial.

En una entrevista con su CEO, José Basilio Gómez Sánchez, se abordan las principales inquietudes que surgen en torno a esta problemática cada vez más creciente.

¿Cuáles son las principales causas de los despidos colectivos en España?

Normalmente, suelen ser causas económicas, que finalmente desembocan en concurso de acreedores o expediente de regulación de empleo. También pero muy en menor medida por causas de disolución de las empresas por otros motivos: jubilación de los socios, disputas entre socios. Pero, en mayor medida, la causa principal es la causa económica.

¿Qué derechos tienen los trabajadores frente a un despido colectivo?

En caso de que se considere que el despido obedece a causas económicas, tiene derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de antigüedad y con un máximo de 12 mensualidades.

¿Qué opciones legales tienen los trabajadores para impugnar un despido colectivo?

Los despidos tienen un plazo muy perentorio para impugnarlos, solo 20 días hábiles y es un plazo de caducidad.

Desde que se produce el despido de forma efectiva, empieza a correr el plazo y hay que interponer siempre con carácter previo y obligatorio una demanda o papeleta de conciliación antes de la demanda judicial para intentar llegar a un acuerdo.

Muchas veces los despidos colectivos no están justificados por causas económicas aunque la empresa quiera "disfrazarlo" así para evitar costes, por eso hay que ver el caso concreto, ya que si las causas económicas no están bien justificadas o no se efectúa el despido mediante las formalidades legales, este puede declararse improcedente y ello supondrían una indemnización de 33 días por año a partir de febrero del 2012 y de 45 días por año para el periodo anterior a febrero del 2012.

¿Cuál es la importancia de contar con asesoría legal especializada en derecho laboral?

En la Jurisdicción Social no es obligatorio valerse de letrado, pero si es muy recomendable porque un ciudadano lego en derecho, no tiene por qué saber los plazos para reclamar ni la normativa laboral, y, por tanto, aunque no es preceptivo el uso de estos profesionales es por supuesto muy recomendable, incluso yo diría imprescindible.

¿Cómo puede el bufete Gómez Sánchez ayudar a los trabajadores en esta situación?

En Nuestra firma somos expertos en derecho laboral y concretamente en despidos colectivos, y nuestra labor se centra en estudiar minuciosamente el caso concreto, y ver todo el entramado empresarial e intentar conseguir el máximo de pruebas posibles para hacer valer los derechos de los trabajadores, e intentar desacreditar los despidos que se hacen amparados de forma fraudulenta en causas económicas, cuando realmente no lo son, tomando para ello todas las acciones legales. Incluso también demandando a todas las empresas para el caso de que se considere un grupo empresarial a efectos laborales.

¿Qué beneficios reciben las personas que solicitan los servicios del despacho Gómez Sánchez?

Asesoramiento personalizado y un estudio y seguimiento minucioso de su caso concreto. A mí me gusta tener una visión periférica de todos los asuntos y no estancarme solicitando solamente las pruebas que se suelen pedir en este tipo de procedimiento, sino intentar idear formas para conseguir que las acciones legales prosperen, investigando a la empresa minuciosamente o en ocasiones demandar a todas las empresas del grupo o pedir determinadas pruebas que no se suelen pedir, etc.

No hay que estancarse y dar algo por hecho, aunque a priori se vea claro.

¿De qué manera, las personas pueden contactar los servicios de Gómez Sánchez?

A través de nuestro email, teléfono, vía web o pidiendo cita presencial en nuestras oficinas. Actualmente, estamos prestando asesoramiento telemático mediante videollamadas o llamadas para aquellas personas que no puedan o prefieran no desplazarse.

Los despidos colectivos pueden representar un panorama difícil y desafiante para algunos trabajadores. En estos casos, el poder contar con el apoyo cualificado de un equipo de profesionales expertos en Derecho Laboral, como los que posee el despacho Gómez Sánchez Abogados, es esencial para recibir una representación legal confiable, responsable y asequible, que garantice a cada cliente salir bien librado de esta situación.