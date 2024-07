Viajar a España y querer establecerse

España es uno de los países turísticos más reconocidos del mundo debido a sus espacios naturales de ensueño, playas paradisíacas, monumentos históricos impactantes, economía, estabilidad, etc. Esto hace que muchas personas que visitan el país solo por vacaciones acaben por decidir quedarse para iniciar una nueva vida y disfrutar de todos los beneficios que ofrece. Por supuesto, emigrar a España no es lo mismo que viajar como turista, ya que las condiciones de estadía y trabajo cambian considerablemente. Por ello, es importante recibir asesoramiento de un abogado especializado en extranjería como el equipo de Legalcity para conocer las diferentes opciones de visado y cómo obtenerlas.

¿Cuáles son las opciones para vivir y establecerse en España como extranjero? Existen dos tipos de visados que permiten a los extranjeros residir en España de manera permanente sin sufrir de problemas legales. El primer visado es el de estudiante, el cual es otorgado a quienes tienen oportunidades de estudio en el país y desean establecerse como ciudadanos oficiales en el mismo. El segundo visado es el de trabajo, que puede ser solicitado por las personas que han logrado conseguir un empleo en el territorio y quieren operar de forma 100% legal. Ambas visas son entregadas de acuerdo a la situación y naturaleza del postulante y pueden ser extendidas en el futuro bajo ciertos requerimientos gubernamentales. Existen otras opciones para quienes buscan emigrar al país, como la residencia no lucrativa (personas que pueden establecerse sin trabajar) y para emprendedores (plan de negocio viable). Otra opción es la reagrupación familiar, ideada para quienes tienen familiares cercanos residiendo en el territorio español.

Abogados referentes en extranjería en España Tramitar un visado, residencia o reagrupación familiar puede volverse un proceso complejo y prolongado, dependiendo de la situación del extranjero. Esta situación puede limitar significativamente sus capacidades para trabajar, estudiar o residir legalmente en España. Por esta razón, es crucial contar con el apoyo de un abogado especializado en extranjería una vez que se haya decidido establecerse en el país.

Legalcity cuenta con abogados capacitados para abordar estos casos con profesionalismo, rapidez y eficacia. Además de ofrecer servicios en derecho penal, civil y laboral, las oficinas principales en Barcelona han servido como punto de apoyo para más de 104 nacionalidades en todo el mundo desde su fundación en 2004. Legalcity es reconocido como un referente líder en extranjería en España debido a la calidad de su trabajo, la experiencia de su equipo y los numerosos casos exitosos que ha gestionado a lo largo de los años.