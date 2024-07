Suministro de productos de higiene profesional y equipamientos de hostelería y lavandería

Grupo Jumadi revoluciona el sector de las lavanderías profesionales y de autoservicio con su nueva línea de ultraconcentrados Wash Care de Tizona Cenit

En un mundo donde la sostenibilidad redefine la industria global, Grupo Jumadi toma la delantera con su revolucionaria línea de productos ultraconcentrados para lavanderías profesionales y de autoservicio, destacándose no solo por su eficiencia y rentabilidad, sino también, por su profundo compromiso con el medio ambiente. Con la innovadora línea Wash Care a la vanguardia, se redefinen los estándares de cuidado textil.

Grupo Jumadi, la empresa granadina líder en higiene profesional en toda Andalucía, da un paso más hacia la sostenibilidad y la eficiencia con el lanzamiento de su nueva línea de productos ultraconcentrados Wash Care de Tizona Cenit, una de las marcas propias de Grupo Jumadi. Diseñados meticulosamente para satisfacer las demandas de lavanderías profesionales y de autoservicio, estos productos prometen no solo mejorar los estándares de limpieza textil, sino también, reducir de manera significativa el impacto ambiental y los costes extras asociados.

Estos productos ultraconcentrados Wash Care de Tizona Cenit representan un avance tecnológico en el sector de la limpieza textil. Con una fórmula altamente concentrada que maximiza la eficacia con dosis mínimas, estos productos no solo mejoran la calidad del lavado, sino que también reducen de forma drástica el consumo de agua y de energía. Esto se traduce en beneficios tangibles tanto para los operadores de lavanderías como para el medio ambiente en general. Además, al tratarse de productos ultraconcentrados, un solo envase de 10 litros equivale a cientos de envases tradicionales, reduciendo así el uso de plásticos y la generación de residuos.

La línea Wash Care es la solución global para los servicios de lavandería profesional

Wash Care Energetic: Diseñado para aguas universales, este detergente alcalino ofrece una limpieza profunda, es ideal para eliminar residuos orgánicos persistentes.

Wash Care Protect: Formulado específicamente para aguas duras, este detergente humectante utiliza tecnología avanzada para eliminar manchas difíciles mientras protege las telas lavadas.

Wash Care Power Max: Un desengrasante altamente concentrado que complementa la acción del detergente alcalino, asegurando resultados impecables incluso en condiciones de suciedad extrema, con blancura destacada y sin dejar residuos visibles.

Wash Care White Ox: Blanqueante oxigenado que no solo mejora la blancura de las prendas blancas, sino que también actúa como desmanchante eficaz para los colores, garantizando una higiene superior y prolongando la vida útil de los textiles.

Wash Care Soft Sea: Suavizante textil eficaz que deja las prendas suaves al tacto y con un aroma fresco y duradero gracias a sus cápsulas de perfume que además ofrece un resultado de fácil planchado con su fórmula de tensioactivos para un efecto antiestático.

Cada producto de la línea Ultraconcentrados Wash Care de Tizona Cenit está diseñado con un enfoque integral en la sostenibilidad y ahorro del cliente. La reducción en el uso de envases plásticos gracias a su alta concentración y la implementación de sistemas automatizados de dosificación no solo minimizan la huella de carbono, sino que también optimizan el espacio de almacenamiento y reducen los costes asociados al transporte y manipulación de productos. Esto permite a los negocios no solo mejorar sus márgenes operativos, sino también ofrecer servicios más competitivos y atractivos para sus clientes.

Grupo Jumadi, compromiso con la Higiene Profesional Sostenible:

Grupo Jumadi no solo se enfoca en la rentabilidad y la eficiencia, también mantiene un firme compromiso con la responsabilidad social corporativa. La implementación de tecnologías que reducen la generación de residuos plásticos y minimizan el uso de recursos naturales escasos como el agua, refleja su compromiso con prácticas empresariales sostenibles. Esto no solo beneficia al medio ambiente a corto plazo, sino que también sienta las bases para un futuro más sostenible y resiliente para las generaciones venideras. Con más de 43 años de experiencia en el sector, Grupo Jumadi continúa liderando la industria de la higiene profesional con su compromiso constante con la innovación y la responsabilidad ambiental.