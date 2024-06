¿Cuál es el tipo de nutriólogo ideal para cada uno?

Existen muchas formas en las que las personas intentan controlar su peso o mejorar su figura, gimnasio, pastillas, remedios, productos milagro. Una de las formas más efectivas y aceptadas es con un plan de nutrición realizado por un nutriólogo profesional. Los nutriólogos pueden usar diferentes tipos de dietas y metodologías para ayudar a lograr el objetivo saludable, pero no solo ayudan a bajar de peso pueden ayudar a tratar diversas enfermedades con el poder de los alimentos.

A continuación se presentarán distintos tipos de nutriólogos y enfoques para que se conozcan y se pueda decidir cuál es la ideal.

Nutriólogo deportivo: además de su licenciatura se ha especializado con cursos, certificaciones o diplomados en nutrición deportiva. Subir el porcentaje de músculo, mejorar el rendimiento deportivo, tonificar el cuerpo son sus especialidades, son expertos en los ejercicios que complementan el plan nutricional para lograr la meta.

Nutriólogo clínico: se especializan en la nutrición que ayuda diversas enfermedades, diabetes, cáncer, enfermedades gastrointestinales, síndrome de ovario poliquístico, etc. En algunos casos cada enfermedad puede estudiarse en un curso separado y mejorar mucho con una dieta adecuada.

Nutriólogo renal: una de las ramas más complicadas, se requiere una especialización formal de nutricional en enfermedad del riñón. Los cálculos nutricionales deben ser muy cuidadosos en micro y macronutrientes, cantidad de líquidos, ya que el riñón del paciente está afectado para lograr el balance natural.

Nutriólogo pediatra: Especializado en bebes desde el nacimiento hasta los dos años.

Nutriólogo infantil: Niños desde los 2 hasta a los 18 años.

Nutriólogo con especialidad en embarazo y lactancia. Las madres tienen necesidades especiales de alimentación.

Nutriólogo especializado en control de peso: todos los nutriólogos titulados conocen las mejores formas de controlar el peso. Algunos se especializan en esta área buscando cursos y aplicando estrategias diferentes para bajar de peso. Distintos tipos de dietas por ejemplo: keto, hipocalorica, vegana, vegetariana, por porciones, por puntos, Atkins, dieta de la milpa, paleolítica, ayuno intermitente, etc. Todas estas estrategias tienen distintos principios y algunas se adaptan mejor para ciertas personas. No hay nada tan personal como la alimentación de cada uno así que si un tipo de dieta no funciona quizás otra si, claro que lo mejor es que un profesional guíe, pues hay muchas dietas que pueden causar un daño o no tienen fundamentos científicos no resultados sostenibles a largo plazo.

Otros factores para elegir al nutriólogo ideal Además de los conocimientos del nutriólogo y las estrategias que tiene para ayudar a lograr el objetivo hay otros factores que pueden ser importantes para elegir al nutriólogo.

Por ejemplo si se prefiere una consulta presencial se deberá tener el consultorio del nutriólogo cerca y quizás no haya tantos nutriólogos para elegir, también se podrá tomar la consulta en línea con cualquier nutriólogo del mundo lo cual permitiría elegir a uno más especializado sin importar donde se esté.

El precio de consulta, las opiniones de otros pacientes, lo que incluye la consulta pueden ser también factores que son importantes al momento de elegir un nutriólogo o nutrióloga.

¿Dónde se puede encontrar todo tipo de nutriólogos? En directorios médicos especializados en nutriólogos como el directorio de Monitor Nutricional se puede encontrar nutriólogos cerca o en línea, ver sus estudios, experiencia, opiniones de otros pacientes, buscar por ciudad o por especialidad. Utilizar el Internet a favor y lograr la meta saludable con el nutriólogo ideal.