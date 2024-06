Operación Salida de Verano

Llega el verano y las ansiadas vacaciones para todos, lo que provoca un fuerte efecto salida simultáneo que conlleva tramos de largas retenciones y accidentes, que retrasan y alteran la llegada al destino.

Intentar minimizar este impacto es posible realizando una buena planificación del viaje, como saber qué horas son mejores para salir o qué precauciones se pueden tomar para reducir posibles imprevistos en el viaje.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de salir de viaje? Salir sin mirar el tráfico es muy habitual y más cuando se trata de una ruta conocida; igual que no realizar las revisiones de los elementos básicos de seguridad en el vehículo. Estas decisiones pueden condicionar negativamente el viaje o incluso ponerlo en jaque.

A continuación, se detalla qué hacer para prevenir todo esto.

Lo primero, es fundamental contar con un buen Seguro de Coche, que ofrezca los servicios más completos con las coberturas de calidad, cómo Asistencia en carretera o Servicio de grúa. Importante que estén a la altura de un percance en carretera.

Otra medida esencial es revisar algunos elementos del vehículo como los intermitentes, faros traseros y delanteros, sin olvidarse de los neumáticos. Todas estas acciones no llevan mucho tiempo y si están hechas correctamente, reducirán la probabilidad de sufrir un pinchazo o un accidente en el trayecto.

Otro factor que será de gran ayuda en el viaje, es una buena planificación del mismo. Elegir bien el día y la hora de salida, así como el día de vuelta, evitando los momentos punta y lo que esto puede suponer:

Salir un viernes, intentar no salir en la franja desde las 16:00 hasta las 22:00, ya que mucha gente acaba su jornada laboral y sale entre esas horas.

Salir un sábado, evitar salir entre las 9:00 y la 13:00, ya que mucha gente espera a salir a esas horas, puedes salir de madrugada para anticiparte al tráfico.

Volver un domingo, intentar salir antes de las 19:00, es mejor no apurar y volver por la mañana para prevenir las fuertes retenciones de vuelta.

Por último, utilizar sistemas de navegación inteligentes que estén actualizados en tiempo real, para estar avisado de las rutas más rápidas y de las alternativas. En caso de accidentes y tramos largos de retenciones fuertes, es muy útil, ya que así se evitarán demoras largas y saber antes de salir las carreteras que estén más despejadas, así como la hora de llegada a destino.

¿Cómo actuar en caso de Avería o Accidente en carretera? Las altas temperaturas y la larga duración de los viajes, pueden subir el riesgo de accidentes, pinchazos, fallos de motor y demás problemas. Estos son los pasos a seguir para saber cómo actuar en caso de que el coche no pueda continuar el trayecto.

Si es una Avería: Primero desplazar el coche hacia el arcén.

A continuación, ponerse el chaleco reflectante.

Colocar los triángulos de seguridad por detrás y por delante del coche.

Por último, llamar a la Aseguradora para solicitar el servicio de asistencia en carretera (grúa) y esperar a que llegue.

Si es un Accidente y eres testigo: Primero estacionar en el arcén donde no se molesta.

Luego, señalizar la zona afectada con los triángulos de emergencia

Acto seguido, llamar al 112.

Finalmente, socorrer a los heridos con acciones de Primeros Auxilios.

Más allá de todas estas recomendaciones, hay que tener presente que lo importante es llegar a destino a salvo. Conducir de manera segura y responsable es el mejor consejo para que las vacaciones sean un éxito.