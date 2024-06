¿Cuántos test se debe realizar para ir bien preparado a una oposición?

En este artículo, se busca aproximarse al número de preguntas tipo test que un opositor debería realizar para tener las estadísticas a su favor el día del examen de una oposición.

En primer lugar, se debe señalar que es un error de principiante presentarse a una oposición tipo test sin haber realizado muchos test. En ocasiones, el opositor se ve sorprendido por una convocatoria y dispone de poco tiempo para preparar las pruebas. Erróneamente, decide invertir su tiempo en memorizar la teoría y dejar de lado los test. Pensar que conocer la teoría garantiza un buen desempeño en el test es una creencia falsa. En un test influyen varios factores, como la habilidad para saber pasar de pregunta, leer rápido y notar las pequeñas diferencias entre respuestas, controlar el tiempo, tener una estrategia bien definida en cuanto al riesgo/beneficio de contestar preguntas dudosas, y saber controlar los nervios, entre otros. Todas estas habilidades solo se pueden adquirir con una práctica continua en la realización de test.

En caso de que el opositor carezca de tiempo, deberá acelerar el proceso de aprendizaje y realización de test de cada norma o tema, priorizando los más importantes. Sin embargo, dejar de lado la parte fundamental de la preparación, que es hacer test, puede marcar la diferencia entre aprobar y suspender.

Hacer test para estudiar Mucha gente cree que al hacer test no se estudia, lo cual es falso. Si los test se basan en la literalidad de las normas, como sucede con los que ofrece oposapiens.com, cada vez que el opositor lee una pregunta, está leyendo una línea o párrafo de una norma. De modo que, si en el examen le cae una pregunta de ese mismo párrafo, podrá contestarla sin problemas, esté la pregunta oficial formulada del mismo modo o no. Además, se aprende mucho leyendo la justificación de la pregunta al momento de contestarla. Esta forma de estudiar haciendo test es muy efectiva cuando se realiza un gran número de preguntas tipo test, ya que cubre las partes más preguntables de cada norma.

Cantidad y calidad Al llegar a este punto y conforme a la experiencia, se presentan unos números aproximados de cuántas preguntas deberían realizarse y el porcentaje de aciertos necesario para afrontar una oposición con garantías. Para una oposición del Grupo C2, tipo Auxiliar Administrativo, el número de preguntas a contestar debería ser de unas 10,000; para una oposición del Grupo C1, tipo Administrativo, unas 15,000; y para un Grupo A2, tipo Gestión, unas 20,000 preguntas. Dentro de estas cifras se incluyen las preguntas repetidas que el opositor vuelve a hacer cada vez que no alcanza el 80% en cada test, los test de preguntas falladas y los simulacros de examen semanales.

Para tener una idea, haciendo unas 100 preguntas al día, un aspirante a un Grupo C1 podría cumplir estos objetivos en 5 o 6 meses.

El objetivo cualitativo es conseguir un 80% de preguntas acertadas en general, ya que la mayoría de oposiciones se pueden aprobar con un 8 sobre 10. No es adecuado apurar la preparación, porque puede suponer quedarse fuera u obtener una plaza no deseada fuera de la ciudad.

