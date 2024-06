Várices, sus causas y las soluciones innovadoras en Madrid

Las várices, también conocidas como venas varicosas, son venas dilatadas y retorcidas que pueden aparecer en diversas partes del cuerpo. Se trata de un fenómeno común en muchas personas, que se hace presente principalmente en las piernas y representa mucho más que un problema estético. Cuando hay varices visibles bajo la piel, esto puede estar indicando problemas más serios en la circulación sanguínea. Por eso, desde el Centro Estudios Vasculares, suelen recomendar su pronto tratamiento, para mejorar no solo la apariencia de la piel, sino también la salud vascular. En el Centro Estudios Vasculares ofrecen tratamientos para reducir la presencia de várices, a través de procedimientos no invasivos y de máxima efectividad.

¿Qué son las várices y por qué aparecen? Las várices son venas agrandadas que pueden verse cerca de la superficie de la piel. Suelen aparecer en las piernas y los pies debido a la presión que soportan estas partes del cuerpo al estar de pie o caminar. Cuando las válvulas en las venas no funcionan correctamente, la sangre se acumula, en lugar de fluir hacia el corazón. Esto provoca que las venas se hinchen y se retuerzan, lo cual crea várices con esas características antiestéticas y, a veces, dolorosas. Según diversos factores, las personas pueden tener más o menos predisposición a tener várices. Uno de los aspectos más influyentes es la predisposición genética, así como también la edad, el sobrepeso y el sedentarismo. Particularmente, son las mujeres las más propensas a desarrollar várices, en parte debido a los cambios hormonales durante el embarazo, el ciclo menstrual y la menopausia.

Tratamiento para várices en Madrid Tratar las várices, además de mejorar la apariencia de las piernas, también ayuda a prevenir complicaciones mayores. Las várices pueden causar dolor, pesadez, calambres, y en casos severos, cuando no son atendidas, pueden derivar en problemas más graves, como las úlceras en la piel.

El Centro Estudios Vasculares se dedica exclusivamente al estudio y tratamiento de las enfermedades venosas, con un enfoque especial en mejorar la apariencia de las várices en Madrid. A través de tecnología de última generación y técnicas innovadoras, como el uso de adhesivo médico, abordan el problema de las várices de manera efectiva y segura.

Con este método, sellan las venas afectadas, redirigiendo el flujo sanguíneo hacia venas saludables. Es un procedimiento innovador en Madrid, aplicado por el Centro Estudios Vasculares, que alivia los síntomas de los problemas circulatorios en poco tiempo, siendo una alternativa moderna, indolora, eficaz y no invasiva de tratar las várices, sin necesidad de una cirugía tradicional.