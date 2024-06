Alumnos de un colegio de Barcelona programan una estación meteorológica usando MochiCard

Con la llegada del verano, los alumnos de 5º y 6º del Colegio Dominiques de Barcelona, que participan en la actividad extraescolar de Scratch Barcelona. Se han embarcado en un emocionante reto tecnológico-ambiental este mes. La programación de una estación meteorológica.

La Estación meteorológica interactiva con MochiCard Cada estudiante ha desarrollado su propia estación meteorológica, con sus diseños y propuestas. Que recopila información a tiempo real sobre la temperatura, la humedad y la luminosidad mediante sensores.

La estación meteorológica desarrollada con los dispositivos programables MochiCard, muestra las variables humedad, temperatura y luminosidad ambiental a tiempo real, y además los estudiantes han programado mediante bloques, una alerta de detección de picos de temperatura. Que de forma muy divertida te ofrece una serie de planes refrescantes aleatorios para conseguir combatir el calor.

¿Qué es MochiCard? Para realizar este proyecto los alumnos han utilizado los dispositivos programables MochiCard, kits de desarrollo STEAM qué incorporan varios componentes y sensores. Actualmente, esta herramienta ya se utiliza en más de 40 centros educativos para enseñar programación y IOT a los estudiantes de primaria y secundaria.

El kit programable MochiCard tiene el reconocimiento de varios premios como AWE (Academy for Women Entrepreneurs) en 2023, iniciativa del Consulado Americano junto con Foment del Treball y también el Women Startup Challenge 2022 organizado por DonesEnXarxa.

Para el desarrollo de proyectos los alumnos han utilizado el entorno de programación que han utilizado para el desarrollo es Snap, el entorno de programación de bloques, hermano de Scratch, desarrollado en Berkeley.

Los objetivos de este proyecto de programación y IOT Desarrollar el pensamiento computacional de los alumnos es uno de los objetivos principales del curso extraescolar de Scratch Barcelona en Les Dominiques, por ello, los estudiantes de estos dos cursos han participado en el reto tecnológico.

En segundo lugar, dar rienda suelta a la creatividad de los estudiantes. Pues los alumnos han pensado y diseñado sus ideas originales para combatir el calor.

Democratizar el IOT, Internet de las cosas. El internet de las cosas tiene cada vez un papel más relevante en nuestro día a día, donde prácticamente todo está conectado a internet, ya sea calefacción, mandos, cámaras de seguridad etc. Poder monitorizar datos nos permite domotizar aquello que queramos y nuestros alumnos hacen sus primeras incursiones en el mundo del Internet de las Cosas en las clases de programación.

Además, el hecho de que hayan desarrollado cada uno su propia estación y hayan podido monitorear datos ambientales les ha permitido ser más consciente sobre la importancia no solo de preparación para el verano, sino de poder utilizar la información a modo de prevención. Y empezar a refrescarse antes de que las temperaturas ya sean demasiado altas.

¿Cómo lo ha vivido el alumnado del Colegio? Algunas de las propuestas de los proyectos de los estudiantes han sido sobre todo, refrescarse tomando un delicioso helado, horchata, granizados... Avisar de poder activar un ventilador o aire acondicionado. Así como propuestas de planes tan divertidos como ir al río, piscina o a la playa a refrescarse.

Conclusiones más relevantes del proyecto Parte de esta experiencia ha sido aprender programación por bloques y a monitorear datos a tiempo real. Para tratar la información y los datos con un buen fin.

Transmitiendo el mensaje que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Y comprender cómo aprendiendo a desarrollarla es la mejor manera de utilizarla para mejorar la calidad de vida de las personas.