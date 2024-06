Es ‘Time to Go Big’ de la mano de TCL con una campaña épica de FOOH para celebrar las competiciones europeas de fútbol de este verano

Es 'Time to Go Big’ en toda Europa este verano, ya que lugares emblemáticos serán escenario de una impresionante campaña de marketing digital diseñada para inspirar la grandeza en los aficionados al fútbol y celebrar el patrocinio de TCL con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como Patrocinador Oficial de la Selección Española hasta 2026, en la antesala del evento futbolístico más importante del año.

Barcelona será testigo de un coche de juguete equipado con una gran pantalla TCL conduciendo por el Paseo de Gracia, pasando por emblemáticos puntos de interés como la Casa Milà y la Casa Batlló. A medida que avanza el coche, aparecerán banderas y flores, culminando en una escena nocturna en la Casa Batlló. El balón de fútbol que se patea desde la pantalla se transformará sin problemas en el logotipo de la marca TCL, destacando su innovación y dedicación para mejorar la experiencia de visualización deportiva, así como su vinculación con el patrocinio del equipo nacional de fútbol.

With TCL, it’s ‘Time to Go Big’ – FOOH Campaign "En TCL, nos apasiona llevar la emoción del deporte a todos los hogares", afirma Stefan Streit, CMO de TCL Europe. "La campaña 'Time to Go Big' refleja nuestro compromiso con la innovación y la mejora de la experiencia de los aficionados al fútbol y al deporte. Aprovechando nuestra avanzada tecnología y nuestra narrativa creativa, pretendemos hacer de cada partido una experiencia memorable e inmersiva para los aficionados de toda Europa."

La campaña FOOH pretende aumentar la notoriedad de la marca destacando la tecnología de los televisores de pantalla grande de TCL y su conexión con la grandeza de las selecciones nacionales de fútbol europeas y el torneo europeo en verano 2024, atrayendo al público con experiencias visuales memorables e impactantes que capten la atención y generen expectación. A través de esta campaña, TCL pretende inspirar grandeza y animar a los aficionados a compartir y celebrar su amor por el fútbol utilizando la tecnología inmersiva de TCL.

Extensive sports sponsorships TCL se enorgullece de sus extensos patrocinios deportivos. Apoya a las selecciones nacionales de fútbol de España, Italia, Alemania, Polonia, la República Checa y Eslovaquia para mejorar la experiencia de los aficionados con tecnología de pantalla de vanguardia. Más allá de las selecciones nacionales, TCL colabora con equipos de clubes como el Arsenal inglés y el club sueco Djurgården IF, reflejando su dedicación al fútbol. Además, TCL tiene una asociación con el futbolista francés Kingsley Coman. Estas colaboraciones demuestran el compromiso de TCL de conectar con los aficionados al deporte y elevar sus experiencias de visualización.

‘Time to Go Big’ con TCL's 115" QD-Mini LED TV Aprovechando la tecnología moderna, TCL lleva eventos deportivos excepcionales a los hogares. Como la segunda marca de televisores más grande del mundo y pionera en la tecnología Mini LED, la pieza central de la línea de TCL es el televisor QD-Mini LED de 115", el más grande del mundo, que establece un nuevo estándar para el entretenimiento en el hogar. Este modelo insignia ofrece una experiencia inmersiva, similar a la de un estadio, con una claridad impresionante y colores vibrantes. Las pantallas ultra grandes de TCL son perfectas para ver películas, jugar y disfrutar de deportes, asegurando que cada momento se capture con detalles excepcionales.

La apuesta de TCL a la innovación también se evidencia en su amplia gama de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos conectados, aprovechando la tecnología TCL NXTPAPER y el poder de la tecnología 5G, integrándose completamente en el extenso ecosistema de dispositivos inteligentes de TCL.

Descubrir más productos para elevar la experiencia deportiva este verano: tcl.com/eu/en

About TCL Electronics

TCL es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y líder mundial en el sector de la televisión. Fundada en 1981, actualmente opera en más de 160 mercados de todo el mundo. TCL está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo, desde televisores y aparatos de audio hasta electrodomésticos inteligentes. Visitar el sitio web de TCL en www.tcl.com