Chema Alonso estará presente en el Congreso de Ciberseguridad HBS CON

El próximo mes de octubre se realizará una nueva edición del reconocido como el mayor congreso de Hacking y Ciberseguridad. Se trata del HBS CON, un grandioso evento que se celebra cada año y que reúne a destacados profesionales del mundo informático para dar ponencias, talleres, conferencias y más acerca de la seguridad informática y los temas relevantes de la ciberseguridad. Este año se tienen grandes expectativas del congreso organizado por Hack by Security, el cual será presencial en Madrid y contará con increíbles ponentes, entre los que resalta el popular hacker español Chema Alonso.

El congreso de seguridad informática más esperado, en octubre El Congreso de Ciberseguridad & Hacking HBS CON se iniciará el sábado 26 de octubre y culminará el lunes 28, y será realizado en las instalaciones de La Nave, en la ciudad de Madrid. En este debutarán algunos ponentes que cuentan con gran reconocimiento dentro de la comunidad informática, y que honran al evento con su presencia. Entre estos está el Chief Digital Consumer Officer en Telefónica, hacker y experto en ciberseguridad Chema Alonso, además de Pablo González, quien es ingeniero en Informática, Máster en Seguridad Informática y ha sido MVP de Microsoft desde el 2017. También estarán presentes oradores como Fran Ramirez, Rames Sarwat, Paula Januszkiewicz, entre otros, quienes dictarán charlas, conferencias y talleres sobre ciberseguridad, hacking, Inteligencia Artificial y videojuegos. Este magno evento dirigido por Hack by Security está organizado de la mano con la plataforma de mensajería MyPublicInbox y 0xWord. Cabe destacar que todo el congreso rendirá homenaje a Kevin Mitnick, quien ha sido uno de los hackers más influyentes de la historia, por lo que no solo se honrará su legado, sino también se explorará su impacto en la seguridad informática.

Múltiples ambientes del congreso en La Nave En HBS CON se podrá disfrutar de talleres prácticos y conferencias magistrales en los diferentes espacios de La Nave. Para ello, se han dividido las actividades en distintos ambientes, buscando tener un mayor control del evento y así ofrecer una grata experiencia a los asistentes. La Nave cuenta con un auditorio principal con capacidad de hasta 636 personas, en el que se dictarán las ponencias, mientras que los talleres se realizarán en las aulas polivalentes. Por otro lado, la zona abierta estará dividida en tres ambientes: la Zona Networking y Patrocinadores, para conocer las últimas tendencias en seguridad cibernética en los stands de los patrocinadores y CONs amigas; la Zona Videojuegos y la Zona Kevin Mitnick, en la que se podrán explorar los logros del hacker a través de fotos y vídeos.

Para tener más información sobre el congreso y adquirir las entradas se puede visitar la web de Hack by Security, o directamente en el sitio web de HBS CON.