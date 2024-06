Juan Carlos Rico Borrego se ha inspirado en el poder de la manipulación en su libro ‘Miranda’

CÍRCULO ROJO.- Juan Carlos Rico Borrego lleva escribiendo desde su adolescencia y en ‘Miranda’, refleja su evolución como escritor. Se trata de una obra que envuelve a través de una narración cercana, que como él mismo expresa, “hipnotiza”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, en la obra acción, “deseo y sexo, pero de una manera muy cercana e íntima. Ese es el gran secreto de Miranda. Sentiremos el dolor de esa crueldad, disfrutaremos con esa situación llena de pasión y seducción como si fuera nuestra y nos dolerá el alma cuando la tristeza nos invada acompañando al personaje”.

Así, Juan Carlos Rico reconoce haberse inspirado en “el poder de la manipulación. Hay personas que tienen esa facilidad para seducir, hipnotizar y finalmente manipular. La palabra manipulación siempre ha tenido mucho poder desde tiempos lejanos. Esa manipulación se puede dar en el ámbito laboral, familiar, en una relación de amistad, en una relación de pareja, etc. pero hoy en día puede ser aún más eficaz y cruel ya que no solo se puede dar en persona, sino que se puede manipular rápidamente a través de redes sociales y aplicaciones de comunicación. En el presente, vivimos en un mundo donde necesitamos estímulos inmediatos. Todos queremos el refuerzo positivo rápido y ya, pero nos puede ocurrir lo contrario, podemos tener el refuerzo negativo rápido y ya. En definitiva, esos estímulos a los que estamos tan acostumbrados pueden ser una bendición o pueden ser una tortura”.

SINOPSIS

Nicolás, un chico introvertido de barrio con un pasado familiar marcado por ciertas desgracias, conoce a Miranda, hermana de la famosa Elena Sánchez (actriz del momento). Nicolás se enamorará perdidamente de ella; sin embargo, Miranda tiene otros fines, pues la atención, el dolor y la perversión forman parte de su vida. Una montaña rusa llena de desconciertos permanecerá alrededor de las personas que la quieren. Ella se enorgullecerá de su constante maquinación, pero cuando los ansiolíticos y antidepresivos ya no le hagan efecto, llegarán sus delirios, que la llevarán a su trágica locura.

Miranda es un thriller psicológico donde quedarán impresos los dramas familiares y la traición, sin olvidar el espionaje periodístico; el sexo, las drogas y el deseo imperarán en una discoteca llamada Devil.

Una obra actual que destaca por su acción ágil y fluida, donde las persecuciones y la sensación de peligro darán lugar a las más perversas y humillantes circunstancias, desembocando en la venganza y el descubrimiento de la verdad.

AUTOR

Nacido en Madrid, hijo de un matricero poeta y una valiente cuidadora. Habiendo convivido en el seno de una humilde familia numerosa, desde muy pequeño ha sentido un natural interés por escribir y crear historias. Su viaje en la universidad y su aventura en Inglaterra y Canadá le dieron el impulso definitivo para aprender a saborear la vida como algo gratificante cada día. Siempre habrá un aprendizaje nuevo. Dedicado a la docencia actualmente, divide su tiempo entre su profesión y su pasión, la escritura; una pasión que comparte con muchos de los profesionales y amigos en la escuela de escritores y que espera continuar realizando en futuras obras.