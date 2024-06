Entrevista a Juanjo Díaz, CEO de Crealogic Digital Marketing

¿Cuál es la visión y misión de Crealogic Digital Marketing, y cómo se diferencian de otras agencias de marketing digital en Murcia? Crealogic Digital Marketing es la marca con la que salgo al mercado. Somos un grupo de profesionales que trabajamos juntos como un gran equipo de freelances, cada uno con sus especialidades, proporcionando un servicio integral de marketing. Mi meta es consolidar un equipo dedicado que aporte valor a cada proyecto, mimándolos como si fueran nuestros. Queremos ser referentes en el sector, ofreciendo siempre honestidad y respeto; que trabajar con nosotros suponga una inversión, no un gasto.

¿Cómo se inició la historia de Crealogic?

La historia de Crealogic comenzó en 2006 con "Crealogic Estudio SLNE", tras dejar mi trabajo como diseñador en el sector de los rótulos. Aprendí mucho de los errores y éxitos, pero la crisis económica de 2008 nos obligó a cerrar. Luego, trabajé en diversas empresas hasta 2014, cuando empecé a trabajar en una pequeña empresa de informática en Murcia, donde puse en marcha un departamento de diseño y desarrollo web.

En 2016, tras un accidente de moto y diferencias éticas con la empresa, decidí emprender de nuevo, creando "Crealogic Servicios Online", que recientemente evolucionó a "Crealogic Digital Marketing".

¿Qué servicios ofrece Crealogic Digital Marketing? Ofrecemos todos los servicios necesarios para que una empresa, pyme, autónomo, marca o servicio gane visibilidad frente a sus clientes potenciales: Consultoría de Marketing Digital, Desarrollo Web, eCommerce, SEO, Gestión de Redes Sociales, Diseño, Ejecución y Seguimiento de Campañas publicitarias en plataformas como GoogleAds, MetaAds o LinkedIn, eMail Marketing, y creación y mantenimiento de contenidos. Recientemente, hemos aumentado la productividad con la incorporación de IA.

¿Puedes compartir un caso de éxito de Crealogic? Uno de los casos más especiales es el de Ana García Interiorista. Empezamos a trabajar en su web tras conocernos por una publicación en Facebook. Conectamos de inmediato y desarrollamos una nueva web optimizada que le ha permitido ganar visibilidad, generar leads y vender servicios y formación. A día de hoy, sigue creciendo y tenemos más proyectos en mente.

¿Cómo ha impactado el Programa Kit Digital en Crealogic? El primer año y medio fue intenso, pero luego se estabilizó. Gracias al Kit Digital, Crealogic ha crecido significativamente en los últimos dos años. Hemos puesto en marcha varios comercios electrónicos, creado y renovado muchas webs, y dando visibilidad a nuestros clientes con planes de SEO avanzado. Aunque hubo dificultades administrativas, ha sido una experiencia positiva para nosotros y nuestros clientes.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentas y cómo los superas? El reto más grande es organizar el tiempo para gestionar todos los proyectos en paralelo. La complejidad de los proyectos requiere una organización meticulosa para la preparación, ejecución y seguimiento. Mantenernos al día con las novedades y tendencias también es crucial. Para superarlo, dedico tiempo a la investigación y formación continua.

¿Cómo te mantienes actualizado con las últimas tendencias? Reservo un par de horas a la semana para investigar novedades y herramientas útiles. Sigo a varios divulgadores en Nuevas Tecnologías, Productividad, IA, y Desarrollo Web, y practico el "Cherry-Picking" para seleccionar las publicaciones más relevantes. Actualmente, investigo sobre automatización de procesos con IA para mejorar la gestión de clientes y comercio electrónico.

¿Cuáles son tus expectativas y metas para Crealogic? Mi meta a largo plazo es vivir bien de mi trabajo, tener un equipo profesional y ser una marca reconocida en el sector. A corto plazo, quiero integrar personal de forma estable, formando un equipo dedicado al proyecto principal y los futuros. Aún me queda camino por recorrer, pero estoy en el camino correcto.

¿Qué te inspiró a dedicarte al marketing digital y a crear Crealogic Digital Marketing? Desde pequeño siempre me atrajo el mundo de la publicidad. Me flipaban los anuncios en la tele, aunque ahora veo los spots de los años 80 y no puedo menos que reírme, aunque con una mezcla entre broma y nostalgia.

Me quise dedicar al diseño gráfico y publicidad, pero viviendo en Águilas, Murcia, las opciones que tenía eran pocas (o ninguna). En aquella época el diseño gráfico en Murcia se impartía en la Escuela de Arte, en Murcia capital, el número de plazas era extremadamente reducido y había que pasar una prueba de acceso. No guardo especial buen recuerdo de mis intentos de acceso, pero al menos no monté un "Tercer Reich" para vengarme (chistaco).

Al final encontré salida a mis inquietudes estudiantiles en la informática y por último, aunque con algún desvío de carrera de por medio, conseguí estudiar a través de una formación privada (y en el programa formativo piloto) en lo que ahora es ESI - Escuela Superior Internacional de Diseño de Murcia.

Siempre he creído que, al final, el Desarrollo Web y el Marketing digital han sido el resultado natural de unir mis vocaciones de diseño y publicidad con mi afición por la informática y la tecnología en general.

¿Cuál ha sido el mayor desafío personal que has enfrentado en tu carrera y cómo lo superaste? ¿El mayor desafío?

Complicado decidir cuál de ellos, porque me he tenido que enfrentar a unos cuántos. Si tengo que decidir cuál ha sido el más grande, diría que a mí mismo, mis inseguridades y todo lo que tenía pendiente de trabajar en mi persona.

Considero que aún me queda un largo trecho por recorrer en este camino, pero he roto gran parte de los techos de cristal que me frenaban y ahora estoy con el siguiente: Mi resistencia a delegar.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo como CEO de Crealogic Digital Marketing? Mi mayor disfrute es la conexión con mis clientes y lo que aprendo de ellos. Aunque me he planteado a veces la especialización en algún nicho en particular, he preferido que Crealogic Digital Marketing sea una agencia horizontal. Trabajo con clientes de prácticamente cualquier sector; desde psicólogas a abogados digitales, de Centros de Medicina Estética a Metodologías de enseñanza de Matemáticas, desde Talleres de Automoción a Academias de Formación para Seguridad privada, entre otros.

Esto me permite satisfacer bastante a menudo mi curiosidad patológica, que es lo que desde siempre me ha llevado a querer saber y comprender cómo funciona todo lo que tengo a mi alrededor.

¿Cómo equilibras tu vida profesional y personal, especialmente con la carga de trabajo que conlleva dirigir una agencia de marketing digital? Esto es un punto bastante complicado ya que, en estos tres últimos años, el crecimiento de Crealogic la ha hecho también más demandante de mi tiempo y mi atención, habiendo pasado por etapas en las que tenía que dedicar prácticamente 12-14 horas al día durante semanas ininterrumpidas de lunes a domingo.

He de admitir que con esto he pagado una factura muy cara de estrés y ansiedad, que me llevaron a tener un brote de herpes zoster en la cara durante semanas. En ese momento fui plenamente consciente de dos cosas: aprender a delegar tareas es una prioridad en este momento, por lo que necesito encontrar a personas en las que confiar para hacerlo.

La segunda, aunque parezca de cajón, es la más importante: la salud es prioridad (tanto la física como la mental) por lo que es necesario dar un tirón del freno de mano de vez en cuando y hacer un reseteo de prioridades.

¿Qué consejo le darías a los emprendedores y empresas que buscan mejorar su presencia digital? Que Sean honestos y transparentes con sus clientes, y se rodeen de un equipo competente para ofrecer siempre el mejor servicio posible. El marketing digital es un negocio en auge y necesita profesionales dedicados y éticos.

¿Cómo ves el futuro del marketing digital? El marketing digital es cada vez más crucial, con una realidad mixta entre lo digital y lo físico. Cualquier negocio puede lanzar campañas online con presupuestos ajustados, ganando visibilidad frente a su competencia local. Cada vez más negocios ofrecen sus productos y servicios en línea y desarrollan aplicaciones para mantener contacto con sus clientes, gestionar reservas o seguimiento de servicios.

El impacto positivo es claro: aumento de la productividad, reducción de tiempos, y facilidad en la realización de tareas, muchas veces de manera automática. En el marketing digital, la capacidad de alcanzar a los clientes precisos y conectar con ellos es esencial. El futuro es prometedor y lleno de oportunidades para quienes estén preparados.

Crealogic Digital marketing ayuda a lograr los objetivos digitales Para todas las empresas y emprendedores que desean mejorar su presencia digital, se recomienda encarecidamente contactar con Crealogic Digital Marketing. Juanjo Díaz y su equipo tienen una visión clara y una dedicación excepcional para convertir los activos digitales en herramientas productivas para sus negocios. No dudar en ponerse en contacto con ellos para descubrir cómo pueden ayudar a alcanzar los objetivos.