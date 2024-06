Una noche de Glamour bajo las estrellas en Wi-ki-woo

Este desfile reunió a marcas ibicencas, impulsando la moda local, junto a influyentes figuras de la isla.

El prestigioso Hotel Wi-Ki-Woo ha vuelto a ser el epicentro de la moda con la celebración de su desfile anual este 12 de junio organizado por NM Events in Ibiza. Este evento, que se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario de la moda, convocó a aproximadamente doscientas personas con ganas de disfrutar de las últimas tendencias inspiradas en la moda ibicenca. Nuria Moreno, organizadora del evento, ha sido la encargada de dar paso a la pasarela. “Un año más estamos aquí para celebrar la moda, porque San Antonio está de moda y nosotros con la moda” ha anunciado Moreno CEO y fundadora de NM Events In Ibiza.

La velada estuvo marcada por un tradicional baile payés a manos de la Colla Brisa de Portmany en la apertura y en el cierre del desfile. La presentación de las colecciones de reconocidas marcas de moda como son; Bare on the Beach de Emilie Carter, inspirada en Ibiza, mostró piezas únicas y audaces para almas aventureras; Colorins, una marca familiar con 12 años de trayectoria, celebró a las mujeres multifacéticas con trajes de baño funcionales y hermosos; Ñandutí by Dany Bogado, desde Paraguay, trajo el encaje típico a la moda moderna con accesorios hechos a mano desde sombreros, pendientes, abanicos y capazos; Boutique Pandora, con 50 años en San Antonio y pionera en la moda, presentó su colección de vestidos Ibicencos combinados con espectaculares sombreros y senallons; Ibimoda Sant Antonio, ofrece elegantes vestidos de fiesta de Sonia Peña, conocidos por su calidad y diseño; y Mogardo, creada por Mónica Garzón, inspira con la energía de Ibiza, presentando prendas sofisticadas y sensuales, además de un adelanto de su colección "Un Paseo por Ibiza". Estas colecciones no solo plasmaron la elegancia y frescura de Ibiza, sino que también ofrecieron una experiencia cultural y enriquecedora que mantuvo a los asistentes entretenidos y cautivados.

Es importante destacar al grupo de modelos de NM Events en Ibiza, compuesto por Marta, Janira, Hidaknali, Liudov, Mariana, Victoria, Ivana, Annie y la pequeña Sara, quienes deslumbraron en la pasarela. Todas ellas fueron maquilladas por la reconocida artista internacional Mary Dego.

Las actuaciones en vivo, que complementaron la presentación de moda, fueron un verdadero deleite cultural para los asistentes.

El rotundo éxito de este desfile reafirma la posición de Wi-Ki-Woo como un referente muy potente en la promoción de la moda y la cultura ibicenca. El evento finalizó dejando a todos los asistentes encantados.

Nota de prensa hecha por NM Events in Ibiza

Para más información:

Email: hello@nmibiza.com